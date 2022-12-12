Пожар в казарме с мобилизованными в Крыму – кто понесёт ответственность?

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Пожар в казарме с мобилизованными в Советском районе, произошедший в ночь на субботу 10 декабря, унес жизни двух человек и еще шестеро получили ожоги и травмы. В официальную статистику возгорание не попало, поскольку объект военного назначения. Но резонанс от пожара большой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возгорание одноэтажной казармы по ул. 50 лет СССР в пгт Советский произошло около 6 утра. Деревянный барак был весь охвачен огнем, его тушили четыре пожарных отделения. Здание выгорело полностью.

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Еще в начале декабря местные жители стали бить тревогу. В заброшенном бараке поселили прибывших из других регионов РФ мобилизованных. Здание давно отключено от коммуникаций, крыша прохудилась, ни кроватей, ни уборной в бараке нет. Военнослужащие спали на полу в спальниках, а для обогрева им привезли буржуйки. Скорее всего, искры от одной из них стали причиной пожара.

«Местные, как могли, помогали ребятам, – написал в своем телеграм-канале блогер Александр Талипов. – Приносили еду, стройматериалы. Для решения вопроса подключились крымские власти, должен был на днях решен вопрос со светом, это держалось на контроле. Казарма отапливалась буржуйками, где-то произошло нарушение мер безопасности, как следствие возгорание. Надеюсь, будут сделаны соответствующие выводы, в том числе о тех, кто утвердил место размещения военных».

Халатность и безответственное отношение к обеспечению военнослужащих вызвали бурю возмущения под постами о пожаре. Мало того, что первую информацию распространили украинские каналы со свойственным им преувеличением масштабов потерь, пока ответственные в Крыму лица предпочитали молчать, чтобы случайно не стать виновным в распространении важных сведений, так само положение и снабжение мобилизованных даже спустя два с половиной месяца не отлажено. Нарушений правил пожарной безопасности не отменяет тот факт, что бойцы погибли в тылу, даже не добравших к месту несения службы. И почему в прямых эфирах постоянно звучат призывы к поддержке бойцов и обеспечению всем необходимым, а на деле мобилизованные оказались предоставлены сами себе.

Как водится, украинские каналы не только преувеличили потери от пожара, но и приписали себе его организацию. Так виртуальное движение «Атеш», которое якобы занимается диверсионно-террористической деятельностью в Крыму, заявило, что осуществило успешный поджог военной базы РФ в Крыму.

«База мобилизованных армии РФ в посёлке Советский в Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим проектом и конечно у нас всё получилось», — написали представители «Атеш» в соцсетях.

Выдавать деревянный барак за военную базу в духе виртуальных террористов. Как напоминает в своем телеграм-канале телеведущий Руслан Осташко, «Атеш» периодически берёт на себя ответственность за всевозможные ЧП, организуя массовые фэйки.

«Важно отметить, что верить этим ребятам нельзя… Так диверсанты заявляли, что в октябре 2022 года они якобы трудоустроились в Военно-морской клинический госпиталь в Севастополе. Затем якобы подменили капельницы и убили 13 российских военных, которые проходили лечение. Все это оказалось в итоге жутким враньём», – пишет журналист.

Напомним, в Джанкое военнослужащим сдают жилье только посуточно за 5 тысяч рублей. В долгосрочной аренде бойцам отказывают, поскольку арендодателям это не выгодно.