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14.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Киев, Происшествия, Украина
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Пожар в Киево-Печерской Лавре: Провокация СБУ?

Вечером в понедельник на территории Киево-Печерской Лавры загорелось двухэтажное здание, относящиеся к верхней части монастыря. Строение пребывало на реконструкции. Огнем была охвачена площадь в 400 квадратных метров, произошло частичное обрушение перекрытие между вторым этажом и крышей строения.

В 20:06 пожар был потушен, жертв и пострадавших нет, причины возгорания установит следствие, отрапортовали в столичном МЧС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Публицист Кирилл Фролов уже предположил, что пожар в монастыре мог быть провокацией для гонений на УПЦ Московского Патриархата.

«Пожар у Киево-Печерской Лавре является провокацией СБУ с целью обвинения Лавры и других арендаторов в ненадлежащем использовании зданий и выселении их всех так, чтобы закамуфлировать гонения на УПЦ», – написал Фролов в своем блоге.

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