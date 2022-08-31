Пожар в Крыму украинцы попытались выдать за удар по нефтебазе

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Новости Украины

Пожар в строительном гипермаркете в поселке городского типа Красногвардейское украинские телеграм-каналы выдали за подрыв нефтебазы.

Возгорание произошло сегодня рано утром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пожар на территории склада-магазина привел к сильному задымлению. Фото черного дымного столба из крымских пабликов подхватили украинские каналы, утверждая, что это горит нефтебаза.

По информации главка МЧС, пожар охватил 800 квадратных метров ангара со строительными товарами. Через час огонь обуздали, не дав перекинуться на соседний продовольственный магазин. Причина возгорания устанавливается, но предварительно закоротила электропроводка.

В последнее время нагнетание обстановки вокруг Крыма усиливается. Укроканалы тиражируют фейковые указы главы региона Сергея Аксенова и губернатора соседнего Краснодарского края по возобновлению работы Керченской паромной переправы, что должно создать ощущение о подготовке к возможным диверсиям на Крымском мосту.

Для особо впечатлительных штампуются сообщения о перекрытии моста, пробках на подъездах к мосту, необходимости предварительной регистрации для проезда по мосту и т.д. Сегодня в Киеве сообщили, что Украина начала прорабатывать маршрут эвакуации жителей Крыма на время «активной деоккупации».

«Эвакуаторы хреновы, – отреагировал на подобные высказывания глава Крыма. – Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений. Потому что это своего рода «дымовая завеса», которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу. Ведь если руководство Украины говорит о «деоккупации Крыма», значит, не все так плохо, и ВСУ вот-вот всех победят – примерно такая здесь логика. Они и с польской границы будут об этом вещать».