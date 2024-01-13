Пожары у Сбербанка и Wildberries: украинские СМИ смакуют кадры, возможен поджог

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Украинские СМИ смакуют кадры из-под Петербурга, где в Шушарах загорелся склад торговой площадки Wildberries. Предварительный ущерб уже оценивается в 10-14 млрд рублей. Компания сообщила об эвакуации 1200 сотрудников и обещает возместить убытки продавцам и покупателям.

Интересно, что два года назад точно так же тотально горел склад другого маркетплейса Ozon под Москвой. Пока что официальная версия питерского ЧП – неисправность проводки, однако возможен и поджог. Правда, здесь фигурирует совсем не украинский след.

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«Склад Wildberries в Шушарах могли поджечь. Вечером 10 января у здания склада произошла массовая драка между мигрантами. В результате с колото-резаными ранами госпитализировали 33-летнего гражданина Азербайджана — работника Wildberries. Также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. После этого на складе в течение двух дней проводились рейды силовиков. К вопросу о том, какую неоценимую пользу маркетплейсам приносят мигранты и насколько они вообще нужны», – отмечает публицист Кирилл Шулика.

Его коллега Игорь Шатров считает, что ЧП – очередной повод для пересмотра миграционной политики в РФ.

«Ущерб в ₽10 млрд – это серьезный удар по любому бизнесу, тем более по частному. Это экономическая диверсия, как минимум, регионального масштаба. И если, действительно, причиной поджога и возникшего вследствие этого пожара стала разборка между азербайджанской и таджикской диаспорами Петербурга, этот факт должен стать не только поводом для сиюминутных выводов, но и основанием для серьезного переосмысления роли и места «иностранных специалистов» в нашей экономике», – пишет Шатров.

С такой оценкой согласен и военкор Роман Сапоньков – он указывает, что владельцы бизнеса, стремясь сэкономить за счет использования дешевого труда мигрантов, в итоге потом несут гораздо большие убытки. Сапоньков объясняет причину драки возле склада:

«Я не знал, но оказывается, этнические бандиты (из Азербайджана, конечно же) оккупировали бизнес такси вокруг склада. Звучит странно, но, видимо, есть смысл драться на ножах за парковки вокруг сортировочного склада. Внутри работает 1200 человек, видимо, с транспортом всё плохо, вот местные таджики-узбеки и берут такси, чтобы уехать в свои гетто. Т.е. получается типичный бизнес по-русски – ты вкладываешь 3 миллиарда рублей в строительство нового склада, нанимаешь работать гастарбайтеров, крысишь деньги, чтобы купить один ссаный автобус для развозки своих рабочих, у тебя сразу плодятся азербайджанцы с криминалом и начинают на ножах биться за право возить твоих таджиков после работы. В результате в твоём новом складе образуется этнический гнойник, а потом подозрительно быстро что-то случается, и у тебя убытков на 13 миллиардов рублей. Т.е. азербайджанцы на ножах бьются с таджиками за право заработать пару соток рублей на развозке, а у тебя убытки на десятки миллиардов», – поясняет Сапоньков.

Политолог Илья Ананьев соглашается, что пожар на Wildberries – серьезное ЧП в условиях СВО.

«Почему горит Wildberries во время СВО: 1. Системообразующий бизнес в нише маркетплейсов России с миллиардными оборотами. 2. Мощный игрок на рынке налогообложения, инвестиций в территории. 3. Работодатель с десятками тысяч рабочих мест. 4. Покупательская способность и запросы населения пересекают миллионами нитей всю Россию. 5. Громкий бизнес человека из списка Forbes в России. А теперь представляем, как крупный пожар в логистическом центре Санкт-Петербурга влияет на «стабильность» всех перечисленных пунктов и состояние общества в период внутриполитических процессов», – разъяснил Ананьев.

Кстати, это не единственное ЧП – сегодня в Москве на Кутузовском проспекте также загорелся строящийся офис «Сбербанка». В этом случае политолог Сергей Марков уже называет возможную причастность Украины.

«В Москве, говорят, горит здание Сбербанка на Кутузовском проспекте. Строящееся. Может быть нарушение техники безопасности из-за морозов. Бывает. А может и очередной теракт СБУ против Сбербанка. СБУ почему -о любит теракты против именно Сбербанка делать. Их стандартная тактика – находят реально слабоумного или психически неадекватного в соцсетях и уговаривают его, что, если он подожжёт банкомат Сбербанка, то ему Сбербанк кредит спишет. Вот вы смеётесь? Но именно так СБУ и организует теракты дистанционно против банков и против военкоматов. И таков современный мир – слабоумные это тоже ресурс», – написал Марков.