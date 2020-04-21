Пожары возле ЧАЭС – это только начало

21.04.2020, Киев, Игорь Петров

Еще во времена премьерства Арсения Яценюка благодаря «реформам» майданщиков на Украине была развалена структура МЧС. Лесные пожары в Чернобыльской зоне, которые власти не могут потушить уже третью неделю, – только начало.

Об этом в эфире Politeka Online заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о состоянии нашей противопожарной службы, службы по борьбе с чрезвычайными ситуациями, то вот как раз появилось интервью бывшего главы службы Бычковского, который на конкретных фактах доказывает, что основной виновник развала службы – бывший премьер Яценюк. Именно при нём началась работа по ликвидации службы. В итоге она недофинансирована, в итоге не хватает техники, техника не того качества. И случилось то, что случилось в последние дни, когда служба эта не справилась с гашением пожаров, а лето ведь еще даже не началось.

Если сейчас не принять срочных мер, то нас во всех отношениях будет ожидать и «жаркое», и дымное лето.

Должна быть работа по предупреждению таких ситуаций, должны быть противопожарные полосы в пожароопасных местах выкопаны, лес нужно чистить от сухостоя и валежника. То есть, нужно постоянно вести работу, и такая работа требует средств.

У нас уже по-настоящему такая работа по уходу за лесом много лет не проводится. Отсюда – и факты, которые мы видим – любая искра может вызвать пожар, с которым не справляется вся наша служба чрезвычайных ситуаций», – сказал Виктор Суслов.