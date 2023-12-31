Пожелания из Одессы: Не расчеловечиться в Новом году

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Странно поздравлять кого-то в нынешней ситуации. И в шутку не попросишь Деда Мороза «Подари мне…». Главное, не забирай! И даже не бутафорские блага, а жизни детей. Да, дожились, потому что такой год. Годы…

Поэтому пожелать хочется одного — сил, сколько осталось. И не расчеловечиться.

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Не расчеловечиться, потому что реальность все громче напоминает об обратном.

Съежиться хочется от осознания того, что люди падки не на события на фронте, а на «голую вечеринку» непонятно кого. Оторопь берет, когда плебс обсуждает неглиже и миллионы на заднице куска тупого мяса — «аморально!»…

А о том, что люди в этот момент гибнут по обе стороны братской границы, превращенной в братскую могилу, молчат — вот, что аморально!

Впрочем, память всегда возвращается после очередных прилетов, когда приходит отрезвление и моментальное требование ответки. Как будто ничего этому не предшествовало, как будто не было ничего.

Когда-то украинские нацисты отзеркалили ненависть к себе именно из-за своей ненависти ко всему живому. А сейчас она расползлась за пределы этой территории с признаками государственности под названием Украина. Когда больно читать проклятия на головы людей: из Белгорода — Харькову, из Харькова — Белгороду…

Вы кого проклинаете? Самих себя.

Мне это писать втройне жутко, ибо до сих пор я ощущаю мурашки на коже, когда вспоминаю Русскую весну в Одессе (с возрастом время сжимается — все это, как вчера), и неисчислимые тысячи горожан, зачем-то выкрикивающие «Россия!»…

Теперь всем этим неисчислим тысячам доносят:

«Ну как вы не поймете — это не вас пришли освобождать, а от вас!».

Поэтому и желаю, пока еще не поздно, вернуться в разум и не расчеловечиться.

А пожелать чуда, счастья, благополучия… И хотелось бы, да звук летящей ракеты за окном не позволяет. Да и не может быть чуда, счастья, благополучия у расчеловеченных. Ну а главное — Победа! — она не состоит в пожеланиях смерти невинным детям за выдуманной границей. Так будем же в новом году людьми!