Пожелавшего Украине выиграть Евро-2020 журналиста СБУ объявила угрозой нацбезопасности

Новости Украины

Украина пополнила список лиц, якобы угрожающих национальной безопасности стране, очередными известными гражданами РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Интерфакс-Украина».

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Отмечается, что список обновлен министерством культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ.

«Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, российский режиссер Олег Джураев, российская актриса и телеведущая Анна Пескова и российский актер Роман Юрченко. Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 204 человека», – говорится в сообщении.

Примечательно, что накануне проходившего 3 июля четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Англии Губерниев заявил, что украинская команда имеет хорошие шансы на победы в турнире

«Украина может стать чемпионом Европы. Любая команда, которая вышла в четвертьфинал, может выиграть турнир. И Англия, и Украина сегодня могут выиграть. Тут шансы пятьдесят на пятьдесят: либо одна команда, либо другая. Мы сегодня будем болеть за красивый футбол», – говорил журналист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он также пожелал украинской сборной удачи в матче с англичанами. По словам Губерниева, , большинство россиян будет болеть за «братский народ».

Впрочем, прогнозы российского журналиста не оправдались – украинские футболисты разгромно проиграли, пропустив четыре безответных мяча.

После матча Губерниев раскритиковал качество этой игры.

«Про Англию и Украину! Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу. Там, конечно, клубы, но таких матчей на стадии четвертьфиналов не должно быть нигде! Чтобы никого не обидеть, давайте примем условные обозначения! Команда А. Понимаем, что сегодня можно не бегать. А со второго тайма можно уже не ходить. Стоять достаточно.

Арбитр Б. Ничего, если я забыл карточки? Сегодня они не нужны. Да, и можно не 90 минут играть?! Смысл?! Команда У. При счёте 0:3 мы вас даже атаковать не будем, не забивайте нам только много! Зритель любой… А мы точно не сможем вернуть деньги за билеты?! Ну хоть посвистели! Занавес!» — уничижительно написал Губерниев в своем телеграм-канале.