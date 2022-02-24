Пожилые петербуржцы падают на обледенелых тротуарах

Несмотря на то, что в последнее время в Петербурге не наблюдались серьезные снегопады, горожане продолжают жаловаться на «снежные» проблемы, усугубленные ледяными. Горожане сообщают, что в некоторых жилых дворах огромные кучи снега уже закрывают окна первых этажей, тогда как на обледеневших пешеходных зонах падают пожилые люди. Комблаг так и не озаботился снегоуборкой в городе, а Смольный в очередной раз демонстрирует полную неспособность организовать качественную работу подконтрольных ему комитетов.

Сегодня на многих улицах Петербурга образовалась опасная гололедица. По сообщениям жителей, участились случаи падения людей из-за отсутствия хотя бы минимальной обработки скользких поверхностей работниками коммунальных служб. Особенно тяжело приходится маломобильным гражданам – пожилым людям, инвалидам и мамам с маленькими детьми.

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Так, жители Петроградского района сообщают, что на выходе из сквера между Чкаловским пр.,27 и Бармалеева, 32 на обледенелом тротуаре постоянно падают пожилые люди. Обработка песком со стороны коммунальных служб отсутствует.

«Заледеневшая опасная зона склона выхода на тротуар, не чистится и от льда уже несколько недель. Не сыпят песок, пожилые люди падают», — сообщает Ирина П. в своей жалобе на портале.

Жители Красногвардейского района вынуждены мириться не только с опасной необработанной гололедицей, но и с огромными снежными «кучами», которые коммунальщики до сих пор не могут вывезти. Горожане опасаются, что в заваленные снегом и обледеневшие дворы не сможет заехать спецтехника, например, пожарная машина. К тому же, как рассказала Светлана Е. в своей жалобе, сугробы уже почти закрыли окна квартир на первых этажах.

Другая жительница Красногвардейского района отмечает, что на повороте Уманского переулка между зданиями на Уманском переулке 68, корпус 1 и домом № 68, корпус 3 уборка снега и льда проводилась лишь единожды, в декабре, и то после заявки граждан на портале «наш Санкт-Петербург». После этого все просьбы к коммунальным службам были проигнорированы. Из-за этого пешеходам приходится перемещаться не по тротуарам, а по проезжей части, что подвергает опасности их здоровье и жизни.

«Не убирают кучи наледи и снега на повороте Уманского переулка между зданиями Уманский переулок 68к1 и 68к3. Безобразие. Машину там не оставить. Идти приходится не по обочине, а по проезжей части. Так как обочина завалена льдом. Единственный раз убрали в декабре это место после моей заявки на этом портале. Потом откровенно игнорируют обращения», — пожаловался Фархад А.

Напомним, петербуржцы на протяжении всей уходящей зимы жаловались на работу коммунальных служб города. Тысячи заявок с просьбами почистить улицы города от снега и льда были оставлены на портале «наш Санкт-Петербург» с начала первых снегопадов. Однако раз за разом город сталкивался с неспособностью Администрации Смольного к оперативному реагированию на природные вызовы, а губернатор Александр Беглова неоднократно демонстрировал полное равнодушие к благополучию города.