Пожмет ли Лукашенко руку Запада, если она будет протянута
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с готовностью пойдет на союз с Западом против России, если там найдутся силы, которые догадаются подтолкнуть Минск к такому варианту.
Об этом в эфире телеканала НТВ заявил политолог Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что будет в реальности после внесения изменений в конституцию Белоруссии, сказать сложно. Это может быть как имитацией и пустыми словами, так и побуждением к реальным действиям, направленным на интеграцию наших стран.
Мне кажется, что мы, как Запад (по своим причинам), будем подталкивать Беларусь к интеграции, а Александр Григорьевич будет всячески от этого уклоняться. Принципиально он от идеи сохранения суверенитета власти не откажется, он будет пытаться сохранить это по максимуму.
Если Запад откажется от давления на Белоруссию и предложит ему руку помощи, он с благодарностью эту руку примет», – сказал Безпалько.
С ним не согласился депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков.
«Первое – протянут. Второе – Лукашенко это тоже понимает и не готов к такого рода обманам. Любую попытку Запада сделать вид, что он протягивает руку, Лукашенко будет воспринимать как попытку обмануть его», – сказал парламентарий.
Спасибо!
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