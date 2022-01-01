Пожмет ли Лукашенко руку Запада, если она будет протянута

01.01.2022  15:24 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко с готовностью пойдет на союз с Западом против России, если там найдутся силы, которые догадаются подтолкнуть Минск к такому варианту.

Об этом в эфире телеканала НТВ заявил политолог Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с готовностью пойдет на союз с Западом против России, если...

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«Что будет в реальности после внесения изменений в конституцию Белоруссии, сказать сложно. Это может быть как имитацией и пустыми словами, так и побуждением к реальным действиям, направленным на интеграцию наших стран.

Мне кажется, что мы, как Запад (по своим причинам), будем подталкивать Беларусь к интеграции, а Александр Григорьевич будет всячески от этого уклоняться. Принципиально он от идеи сохранения суверенитета власти не откажется, он будет пытаться сохранить это по максимуму.

Если Запад откажется от давления на Белоруссию и предложит ему руку помощи, он с благодарностью эту руку примет», – сказал Безпалько.

С ним не согласился депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков.

«Первое – протянут. Второе  – Лукашенко это тоже понимает и не готов к такого рода обманам. Любую попытку Запада сделать вид, что он протягивает руку, Лукашенко будет воспринимать как попытку обмануть его», – сказал парламентарий.

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