Пожмет ли Лукашенко руку Запада, если она будет протянута

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с готовностью пойдет на союз с Западом против России, если там найдутся силы, которые догадаются подтолкнуть Минск к такому варианту.

Об этом в эфире телеканала НТВ заявил политолог Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Что будет в реальности после внесения изменений в конституцию Белоруссии, сказать сложно. Это может быть как имитацией и пустыми словами, так и побуждением к реальным действиям, направленным на интеграцию наших стран. Мне кажется, что мы, как Запад (по своим причинам), будем подталкивать Беларусь к интеграции, а Александр Григорьевич будет всячески от этого уклоняться. Принципиально он от идеи сохранения суверенитета власти не откажется, он будет пытаться сохранить это по максимуму. Если Запад откажется от давления на Белоруссию и предложит ему руку помощи, он с благодарностью эту руку примет», – сказал Безпалько.

С ним не согласился депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков.

«Первое – протянут. Второе – Лукашенко это тоже понимает и не готов к такого рода обманам. Любую попытку Запада сделать вид, что он протягивает руку, Лукашенко будет воспринимать как попытку обмануть его», – сказал парламентарий.