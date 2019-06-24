«Пожрать, выпить и потусоваться», – горюющих по Грузии пристыдили

24.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Антирусские погромы в Тбилиси – это продолжение русофобской политики Грузии, которая началась задолго до войны 2008 года и продолжалась всё последующее время даже после ухода Михаила Саакашвили, однако туристы из России предпочитали закрывать глаза на оскорбления своей страны ради того, чтобы «пожрать, выпить и потусоваться».

Об этом в своем блоге пишет российский дипломат Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню про многолетнюю поддержку грузинскими властями террористов с Северного Кавказа. Напомню про позорную улицу Буша в Тбилиси (грузины, вам не стыдно?). Напомню про музей «советской оккупации» в Тбилиси. Напомню, про варварское уничтожение (взрыв) памятника героям Великой Отечественной войны в Кутаиси. Напомню, про Кикабидзе, швырнувшего нам в лицо советский орден Дружбы народов. Напомню про подлое убийство исподтишка наших солдат-миротворцев 8.08.2008 в Цхинвале», – перечислил Платошкин.

«Мне говорят – но не все же грузины – русофобы Может быть. Только что-то не видно в Грузии демонстраций за дружбу с Россией. Только избирают грузинки и грузины на высшие посты в государстве одних ярых русофобов. Только что-то не закрывают они позорный «музей советской оккупации» (заметим, этот музей основан в 2006 году, то есть ДО российско-грузинской войны 2008 года). Меры Путина по прекращению туризма в Грузии – правильные и давно назревшие», – считает эксперт.

«Мне стыдно только за российских граждан, которые ездили в Грузию до этого. Нас там поливают грязью десятилетиями – а мы за дешевыми хинкали премся. Ну да, чего там нашим «туристам» взорванные памятники или антироссийские музеи. Лишь бы цена-качество устраивало. Пожрать, выпить и потусоваться.

Я уже писал, но напишу еще раз. В 2003 году Франция не поддержала ввод американских войск в Ирак. И после этого поток американских туристов в Париж упал в разы! В «Макдоналдс» перестали покупать жареную картошку, так как по-английски она называлась «французской» (French fries). Пришлось срочно переименовать эту картошку в «национальную». Вот это патриотизм, любовь к своей стране.

А нашим «туристам» – хоть … накапай в глаза, все Божья роса. И без президента могли бы обидеться за страну и сдать путевки в Грузию. Если бы была совесть и честь. Если бы…», – заключил Платошкин.