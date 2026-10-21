Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западу не удалось пошатнуть политическую стабильность России, поэтому Вашингтону остаётся надеяться только на санкции.

Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил бывший советник президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, один из наиболее оголтелых ястребов и русофобов американской внешней политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«С Россией ситуация сложная. Единственная реальная оппозиция там могла бы возникнуть в результате военного переворота со стороны силовых структур. Я не считаю это вероятным. Я думаю, что среди гражданского населения России в целом сейчас больше недовольства, чем полгода назад. Но олигархи не стали маневрировать внутри России», – сказал Болтон.