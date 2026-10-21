«Позиции Путина стали сильнее, поэтому санкции займут больше времени» – злой Болтон

Максим Столяров.  
21.10.2026 19:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 648
 
Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, Украина


Западу не удалось пошатнуть политическую стабильность России, поэтому Вашингтону остаётся надеяться только на санкции.  

Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил бывший советник президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, один из наиболее оголтелых ястребов и русофобов американской внешней политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу не удалось пошатнуть политическую стабильность России, поэтому Вашингтону остаётся надеяться только на санкции....

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«С Россией ситуация сложная. Единственная реальная оппозиция там могла бы возникнуть в результате военного переворота со стороны силовых структур.

Я не считаю это вероятным. Я думаю, что среди гражданского населения России в целом сейчас больше недовольства, чем полгода назад. Но олигархи не стали маневрировать внутри России», – сказал Болтон.

«Поэтому, я думаю, что, к сожалению, позиции Путина стали сильнее. Но экономическое давление всё ещё может иметь последствия, просто это займёт больше времени», – добавил ястреб.

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English version :: Читать на английском «Позиции Путина стали сильнее, поэтому санкции займут больше времени» – злой Болтон

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