«Позиции Путина стали сильнее, поэтому санкции займут больше времени» – злой Болтон
Западу не удалось пошатнуть политическую стабильность России, поэтому Вашингтону остаётся надеяться только на санкции.
Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил бывший советник президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, один из наиболее оголтелых ястребов и русофобов американской внешней политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С Россией ситуация сложная. Единственная реальная оппозиция там могла бы возникнуть в результате военного переворота со стороны силовых структур.
Я не считаю это вероятным. Я думаю, что среди гражданского населения России в целом сейчас больше недовольства, чем полгода назад. Но олигархи не стали маневрировать внутри России», – сказал Болтон.
«Поэтому, я думаю, что, к сожалению, позиции Путина стали сильнее. Но экономическое давление всё ещё может иметь последствия, просто это займёт больше времени», – добавил ястреб.
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