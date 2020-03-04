Позиции Сирии начали укрепляться

04.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Международные позиции поддерживаемого Россией Башара Асада укрепляются – многие ближневосточные страны восстанавливают дипломатические отношения и заинтересованы в инвестициях в послевоенную Сирию.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил старший преподаватель Школы востоковедения Высшей экономической школы Андрей Чупрыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, есть такая поговорка, что у победы много отцов, лишь поражение сирота. Как только правительственные войска Сирии стали реально достигать побед на своей территории и устанавливать контроль над территориями, ранее находившимися не в зоне влияние Дамаска, сразу обнаружилось, что и Башар Асад не такой плохой, и режим стабилен, и, наверное, все мы братья, и можно уже по-другому отнестись к правительству в Дамаске», – напомнил эксперт о поведении игроков в регионе.

Чупрыгин подчеркнул, что многие ближневосточные страны в последнее время стараются развивать политические и экономические отношения с Сирией.

«В результате Объединенные Арабские Эмираты объявляют о восстановлении дипломатических отношений, объявляют о намерении инвестировать в инфраструктурные проекты. Саудовская Аравия тоже смотрит с интересом на это дело – это значит, что характер региональных отношений в сторону Дамаска стал меняться, и меняться достаточно быстро», – резюмировал востоковед.