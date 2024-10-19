Позиции ВСУ в Часовом Яру все слабее, русские прорвались еще на двух участках – The Wall Street Journal

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The Wall Street Journal отмечает в своем обзоре, что позиции ВСУ в Часовом Яре начинают ослабевать. На этой неделе россиянам удалось прорваться вперед на двух участках.

«Достаточно допустить одну ошибку, и Часов Яр может пасть за считанные дни» , — цитируют командира роты ВСУ Ростислава Касьяненко американские журналисты.

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Российские войска смогли продвинуться к Часову Яру с восточной стороны. На данный момент идут активные бои за город. Украинские военные говорят, что российские беспилотные летательные аппараты не позволяют ВСУ пополнять запасы и направлять подкрепление в Часов Яр.

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Прорвав оборону ВСУ в Часовом Яре, пусские уже зашли на 2,5 километра западнее канала на юге населенного пункта. Украинские военные допускают быструю потерю города, который им удавалось оборонять по каналу последние пять-шесть месяцев.

Отмечают, что это продвижение может означать значительный шаг России к захвату города. А потеря Часова Яра наряду с Покровском является ключевой в попытках Москвы захватить западный Донбасс.

«Россияне хотят захватить оба города до того, как опадут листья, лишив украинские войска жизненно важных укрытий, и до наступления зимних дождей и грязи» , — пишет издание.