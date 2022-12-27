«Позиционные войны не поддерживаю, но под Артемовском действуют правильно»: военный аналитик

Командующий СВО Сергей Суровикин на Артёмовском(Бахмутском) направлении (Бахмутском) удачно объединил взаимодействие разного рода войск, благодаря чему ВСУ постоянно перебрасывают резервы и не могут наступать на других направлениях.

Об этом в эфире радио «КП» заявил старший научный сотрудник академии военных наук Владимир Прохватилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Бахмута и Суровикина, я, как любой человек, который читал Сунь-Цзы, который говорил, что худшее – штурмовать крепости, и помнит, чем закончилась инициированная немцами «Верденская мясорубка» в 1918 году, не симпатизирую позиционным войнам. А там, по сути, идёт позиционная война, но она идёт с нашим успехом. Пусть не всегда заметным, пусть шаг за шагом продвигаются, но ВСУ наконец-то остановлены», – заявил эксперт.

«Вы заметили, что они перебрасывают в район Бахмута подкрепления с других фронтов? Это говорит о том, что по крайней мере сейчас на других направлениях они атаковать не смогут. И это, на мой взгляд, достигнуто, благодаря такой синергии командующего Суровикина, который хорошо в своё время показал себя в Сирии как жёсткий, но инициативный командир. И группа «Вагнера», в рамках которой удалось наладить хорошее взаимодействие всех родов войск и показать эффективность т.н. разведывательно-ударных комплексов. Концепт таких комплексов РУК был предложен ещё знаменитым маршалом Огарковым, министром обороны Советского Союза, и он сводится к тому, что пехота эффективно и быстро взаимодействует с разведкой, в частности, с воздушной. Воздушная разведка обнаруживает противника, сообщает пехоте, или наоборот, и оперативно наносится удар даже по подвижной цели, которая уничтожается. Вот в этом я вижу одну из причин успеха», – сказал Прохватилов.