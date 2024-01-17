Позиция киевского режима – воевать до последнего украинца, – Арестович

Британия в очередной раз толкает Украину на войну до последнего украинца и недавний визит в Киев премьер-министра Риши Сунака, подписавшего соглашение о безопасности, – тому свидетельство.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, теперь а 2,5 миллиарда британских фунтов в год Украина обязалась отправить на фронт еще полмиллиона человек.

«Когда нам говорят, что Канада вот-вот подпишет с нами соглашение, я понимаю, что британцы играют свою веселую игру, которая заключается в том, что мы будем продолжать войну. Окей, никаких параллелей с визитом Джонсона у вас не возникает? Визит Сунака, визит Джонсона. Соглашение нам такое про гарантии, чтобы мы мужественно продолжали войну и так далее. За чей счет банкет? Они три миллиарда, а мы 500 тысяч новых жизней на мобилизацию – это о судьбе народа или о чем? Уже все, придется воевать. В теории, которую я развиваю уже месяца четыре, можно было бы сказать: «Ребята, давайте повторим мартовский саммит, только в этот раз подпишем?». За нейтральный статус обменяем вывод ваших войск хотя бы на 23 февраля? Хрен там с Крымом и Донбассом, но хотя бы на 23-е прекращаем войну. Это было бы сильный шаг, это была бы государственная историческая позиция, но пока у нас такой позиции нет, у нас позиция – будем воевать до последнего украинца», – заявил Арестович.