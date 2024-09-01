Позиция руководства России по Украине стала ужесточаться

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В последнее время на Украине, под влиянием хронических неудач на фронте и запоздалого понимания, что недогосударство трещит и расползается по швам, в массы начала потихоньку вбрасываться идея о «временном» разделе территорий на условные «ГДР и ФРГ».

Нетрудно понять, что под «ГДР» подразумеваются территории и население, тяготеющие к России, тогда как «ФРГ» — последний шанс сохранить иллюзию государственности и пресловутого «европейского выбора».

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Со стороны российского руководства также происходит пересмотр отношения к разрушающейся Украине. Если в начале СВО постулировалось, что Россия не посягает на украинские территории, а только стремится ввести в рамки киевский режим, заставив его разоружиться, отказаться от идеи вступления в НАТО и проведения политики воинствующей русофобии, то через два года руководство пришло к пониманию, что горбатого могила исправит.

Недогосударство Украина не имеет права на существование даже в вегетарианском варианте, поскольку корни проблемы не будут уничтожены. Зато территория более-менее жизнеспособна в составе большого государства, каким был СССР или является Российская Федерация.

В этой связи от представителей российской власти все чаще можно слышать, что Россия стремится освободить свои исторические земли и соотечественников, репрессированных киевским режимом и радикальными националистами, выступающими направляющей силой уродливой украинской государственности.

Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно написал в своем тг-канале:

«Россия проводит специальную военную операцию за священные земли, на которых живут её люди, и защищает свою тысячелетнюю историю от антироссийских сил, пытающихся запретить её язык, ценности и веру».

При этом, российские лидеры не устают подчеркивать, что Россия не воюет и не собирается воевать с украинским народом, а воюет с фашистским режимом, использующим украинский народ в качестве пушечного мяса.

Ужесточение позиции российского руководства в отношении украинской государственности объясняется абсолютной неадекватностью и недоговороспособностью киевского режима, превратившего доставшуюся им страну в самую большую в истории прокси-армию США и НАТО, для которой не писаны правила ведения войны, принципы законности и гуманизма.

Под влиянием Запада, режим Зеленского распродает наиболее ценные остатки Украины, утилизируя на фронте население — в первую очередь, жителей восточных и южных регионов. Впрочем, нужда заставила ОП пустить в расход и «цвет нации» из числа «западенцев».

В настоящий момент контуры будущего украинских территорий можно определить так, что «ГДР» на юго-восточных землях — быть, и им суждено стать частью единой России. А вот насчет «ФРГ» есть определенные сомнения: существовать без кадровой, ресурсной и промышленной базы Юго-Востока эти территории неспособны, да и жители Центра, учитывая малоприятный многолетний опыт культурно-политической оккупации галичанскими рагулями, вряд ли согласятся сидеть на одном гектаре с львовскими «культуртрегерами».

Притом, что Кремль формально согласен на сохранение опереточной «западенской незалежности» на условиях не вступления в НАТО и в состав Польши, что, в принципе, одно и то же.

В остальном, «незалежный карфаген» должен быть разрушен, как нежизнеспособное, чрезвычайно токсичное для самого себя и для соседей, псевдогосударственное образование. А там видно будет…