Позиция Зеленского по Донбассу как у бандеровцев – не видит смысла в переговорах с ЛДНР

26.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский комик Владимир Зеленский еще не определился, будет ли баллотироваться на пост президента страны, но серьезно об этом задумывается. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я об этом думаю, очень думаю, склоняюсь. Рано об этом говорить. Ну я думаю, что может быть», – признался Зеленский.

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Он также подчеркнул, что является противником военного решения конфликта на Донбассе и готов к переговорам: «Какие вообще есть формы? «Минские соглашения» не работают, правильно? Идти туда войной? Я вообще против, потому что я такой человек. Я, может быть, жесткий, как руководитель в «Квартале», но я очень либерален. Я считаю, что вообще вся эта тема, все эти куски земли – это все про человеческую жизнь. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы – вот наша цель, сохраним людей. Поэтому любой вариант «Мы туда пойдем армией» я убираю этот вариант. Придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым. Я готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это первый шаг. Прекратить стрельбу и развивать свою страну».

При этом, Зеленский отказался общаться с ДНР и ЛНР напрямую, заявив, что решение вопроса лежит в Москве: «Я думаю, что группа наших людей из Украины должны встречаться с группой людей из Кремля. Потому что они же поставили этих в ДНР и ЛНР – какой смысл с ними говорить? Если бы те решали, надо было бы с теми говорить. А так какой смысл с теми говорить? Надо говорить с этими».

После переговоров в Кремле, по словам Зеленского, нужно составить список требований Москвы и Украины, который необходимо подать на референдум, чтобы граждане страны сами решили, что делать с Донбассом: «Возьми этот список, выступи по телевизору. Где разговор президента? Люди, я с ним (с Путиным, – авт.) говорил, вот список. А вот наш список. А вот, они идут на это. А дальше, люди, я считаю, что надо так. Но, как и выбор президента, все решение на вас – вот вам референдум».