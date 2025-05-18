«Позитивного будущего у Украины нет – только кровавая гражданская война» – Арестович
Если киевское руководство продолжит игнорировать требования России, в течение пары лет ВСУ «с треском» проиграют на поле боя, а на остатках «незалежной» вспыхнет гражданская война.
Об этом в интервью блогеру Николаю Соболеву рассказал бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Могу предсказать судьбу Украины. Мы проигрываем с треском в течение полутора-двух лет. Мы впадаем в сочетание внутренней диктатуры с внутренней руиной, с атаманщиной, с разграблением, когда буквально будут останавливать машины, вытаскивать людей – и «атаманы» забирать машины.
Будут одни герои Украины убивать других, будут ветеранские войны наёмников за землю, за власть, еще за что-нибудь. Где-то в 27-м это достигает пика с элементами гражданской войны. И 27-29 годы – Россия заходит второй раз», – предрекает Арестович.
«Половина украинцев, оставшихся вменяемых, быстро смоется оттуда, чтобы никогда не вернуться. И вот это квази-образование, худой дырявый мешок, Россия добьет до какого-то уровня. Например, заберет всё Левобережье плюс-минус.
Украина превращается в абсолютный такой страшный развал, и если дальше не пойдет, где-то к 32-33 она получает шанс стабилизироваться и сменить проект. Это будет бесконечное падение одного и того же автобуса в пропасть, а поскольку причины войны не выявлены и не устранены, война повторяется с вероятностью 99%, только куда в более худшем состоянии, потому что Россия сосредоточится, она умеет это делать.
А у нас половина сбежит, а остальные все своруют и не сумеют обеспечить защиту. У нас герои Украины говорят, что только война останавливается, границы открывают, я немедленно уезжаю, еще своим всем друзьям скажу уехать. Поэтому вот она судьба Украины, и позитивного варианта нет», – то ли жаловался, то ли злорадствовал эмигрант, обещавший быструю победу над РФ еще в 2022-м году.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: