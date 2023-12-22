Позитивных сценариев для Украины больше нет – львовский русофоб

Любой из вариантов урегулирования ситуации на Украине не понравится большинству населения.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, вина в том лежит на действующей власти, которая упустила беспрецедентные возможности, данные ей на протяжении предыдущих двух лет.

«Я вижу абсолютное отсутствие любого позитивного варианта. Мы будем выбирать из разных вариантов того, что в большей или меньшей степени не устроит большинство общества. Вот для меня ситуация выглядит так, и пока что ответственность за это лежит именно на единоличной власти, которая имела два года беспрецедентную полноту власти, которая позволяла очень быстро, – не сейчас, когда уже 24-й год на носу, что-то ляпнуть о каких-то военных рельсах и еще о чем-то.

Не сейчас говорить про миллион дронов, а год назад, когда их министр Резников все дроны называл устройствами для съемки свадеб. И сказал, что это до одного места. А сейчас оказывается, что именно дронные армии являются основными», – сказал русофоб.