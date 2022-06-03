Познер и Рашкин угодили в «санкционный список» навальнистов

03.06.2022  20:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Санкции, Скандал, экстремизм


Лишившаяся западного финансирования экстремистская организация ФБК, объединяющая сейчас нескольких соратников блогера-уголовника Алексея Навального, обновила свой «санкционный список», который должен стать рекомендацией для Запада.

В него включен 41 россиянин и гражданин Франции Владимир Познер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лишившаяся западного финансирования экстремистская организация ФБК, объединяющая сейчас нескольких соратников блогера-уголовника Алексея Навального, обновила...

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«Человек, который активно высказывался по общественно-политическим темам всю жизнь, уже три месяца как воды в рот набрал и ни словечком не осудил войну», – пояснила включение Познера бывшая пресс-секретарша Навального Кира Ярмыш.

Это возмутило скандальную тележурналистку Ксению Собчак, которая является фигуранткой первоначального варианта «списка Навального».

«Какое единение с государственной машиной. Если молчишь и не принимаешь ничью сторону – ты враг. Это все одни и те же люди, помните об этом. Они одинаковы, просто по разную сторону баррикад», – написала она в своем ТГ-канале.

В список также попала дочь пресс-секретаря президента РФ Лиза Пескова.

«Она приобрела эти прибыльные должности и ведет роскошный образ жизни благодаря связям своего отца», – указано в примечании.

Фигурантом стал также недавно лишившийся мандата депутата Госдумы РФ коммунист-браконьер Валерий Рашкин, хотя он активно поддерживал Навального и его систему «умного голосования».

В список попали журналисты государственных телеканалов, известные военкоры, в том числе Семен Пегов и Андрей Руденко, военный эксперт Борис Рожин.

Страшно обрадовались своему попаданию в список известные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Их обвинили в участии в пропагандистских акциях.

Первый вариант списка ФБК был опубликован в конце апреля. В нем более 6 тысяч имен, распределенных по 29 номинациям. В перечень были включены все депутаты Госдумы РФ, сенаторы Совета Федерации, чиновники, силовики, судьи, журналисты, деятели культуры. Также в список попало имя худрука театра «Современник» Галины Волчек, которая скончалась в 2019 году. Внимательные исследователи обнаружили еще ряд грубых ошибок.

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