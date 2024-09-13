Познер мечтает вернуться на Первый канал и тянет за собой Урганта – Песков уже хвалит

Елена Острякова.  
13.09.2024 16:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 841
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


90-летний телеведущий Владимир Познер мечтает вновь вести еженедельную программу на Первом канале.

В этом он признался в интервью русскоязычному «Форбсу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

90-летний телеведущий Владимир Познер мечтает вновь вести еженедельную программу на Первом канале. В этом...

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«Я очень скучаю. Я очень люблю это. Это мое. Я считаю, что я это делаю очень хорошо, извините за нескромность. Конечно, мне бы очень хотелось, но так сложилось. Я мечтаю, чтобы это произошло, но не думаю, что произойдет», – сказал Познер.

При этом он похвалился, что отказался от «многочисленных» предложений о работе от западных каналов, потому что там основным условием была «критика Путина».

Первый канал убрал программу Познера из эфира после начала СВО.

Сейчас он вместе с другим отстраненным от эфира телеведущим Иваном Ургантом предложил телеканалу совместный фильм о Турции. Фильм прошел предварительные проверки, решение о его показе должен принять гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Несмотря на то, что их совместные выступления с Ургантом в Европе провоцировали скандалы с среде украинских беженцев, Познер назвал этот «чес» «триумфальным».

Интервью «Форбс», по его словам, первое и последнее после ухода с телевидения.

«Если кто не понял этот заход, то тут все просто. Это означает только одно – скоро Познер вернется на наши голубые экраны», – написал в своем тг-канале блогер Вадим Манукян.

В подтверждение этой версии, сегодня с комплиментами в адрес Познера выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который ранее называл Урганта «испуганным патриотом».

«Владимир Познер – это один из мэтров нашей журналистики, один из мэтров нашего телевидения. Человек, жизненный путь которого отмечен очень большими достижениями, в его очень сложном ремесле. В то же время это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией. Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально. Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент», – сказал Песков.

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