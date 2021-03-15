Познер: Публичные дебаты – ахиллесова пята Навального

15.03.2021, Москва, Елена Острякова

Руководство Первого канала не разрешило телеведущему Владимиру Познеру позвать на интервью блогера уголовника Алексея Навального, а он очень хотел это сделать.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу «И Грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы позвать Алексея Навального, потому что это фигура видная, это политический деятель, это ньюзмейкер. На мой взгляд зритель имеет право слышать то, что он говорит. То, что он не фигурировал на федеральных каналах, и я не мог его пригласить, я считаю, что это плохо. Это из области свободы слова и печати», – рассуждает Познер.

Вместе с тем, он очень низко оценил Навального как оратора.

«Я участвовал с ним в дебатах на «Дожде». Я ожидал от него гораздо большего. Он мне начисто проиграл, но не потому, что я такой замечательный умелец. Когда вначале зрителей спросили, кого они поддерживают, у меня было 3%, а у Навального 97. А когда закончились наши дебаты, у меня было 34%. То есть, он очень много потерял.

Мне кажется, что он очень механический, в нем нет эмоций. Очень ровный, почти как запись. Я не представляю его в дебатах», – отметил Познер.