Познер – украинцам: Никогда мы не были братьями

06.05.2020, Киев, Максим Карпенко

У России не было плана захватить Украину в 2014 году, иначе это было бы сделано без особых проблем.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил известный российский журналист Владимир Познер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Познер возразил Гордону, заявившему, что российское руководство рассорило братские народы, попытавшись захватить Украину. По мнению Познера, русские и украинцы не являются братскими, хоть по духу они и близки.

«Если бы был план захватить Украину, то это можно было бы сделать. Никаких проблем. Если бы Россия хотела захватить Украину, это было бы несложно. Все-таки силы абсолютно несопоставимые. Я думаю, такого плана не было. Это первое.

Второе – конечно, люди не пришли убивать, такой цели-то не было. Но военные столкновения приводят к смертям. Согласен ли я – это вопрос другой – с самой политикой России в отношении тогдашней Украины? Не согласен, но понимаю, почему это происходило. Ведь это не только мнение Путина.

И насчет братского народа – я бывал на Украине довольно много до того, как все это происходило. У меня не было ощущения, что это братский народ. Все-таки москали – это слово существовало, безусловно. Украина ведь стала частью России не потому, что она к этому стремилась – у нее было безвыходное положение. Были поляки, католицизм, была очень опасная ситуация, и она в какой-то степени, как и Грузия, вынуждена была стать частью России. Но ведь еще Мазепа и другие были против.

Очень многие на Украине не считали себя младшими братьями никак. Поэтому, мне кажется, что это «братская – братская» – это часть советской пропаганды. Братские народы? Да никакие не братские. Как только получили возможность уйти – тут же, не раздумывая, ушли все. Ни одного братского народа, никто не сказал: «Мы хотим остаться». Да никто не остался.

Поэтому, насчет братского народа – да, много близкого, языки похожи, одна религия. Ну и что, и в Болгарии такая же религия. На самом деле, если были бы братскими народами, всего бы этого не было. Не были никакими они братскими и не являются таковыми. И думаю, конечно, то, что произошло, конечно, привело к тому, что на долгие годы отношения между Украиной и Россией, Россией и Украиной не будут не то, что близкими, а эмоционально не будут близкими. Это так», – заявил Познер.