Познер выступил в защиту омских врачей, у Навального его обвинили в предательстве

28.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Российский телеведущий прозападных либеральных взглядов Владимир Познер довольно трезво отреагировал на травлю, которую устроили сторонники Алексея Навального лечившим его врачам БСМП-1 Омска.

За свое мнение журналист был причислен к «дрессированной интеллигенции».

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Познер в эфире подкаста радиостанции Sputnik «Слышали новость?» назвал необоснованными обвинения либералов в адрес омских врачей в политангажированности и сокрытии истины о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального по заказу российской власти.

«Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят, – сказал телеведущий. – И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных (медицинских – ред.) подходах».

Также Владимир Познер обратил внимание, что Навальный годами жестко критиковал власть, организовывал массовые антиправительственные акции, выступал в эфире оппозиционного телеканала «Дождь», и ничего с ним не случалось.

«Когда я узнал, что Навальный в больнице, что подозревают его отравление, меня стало беспокоить, как это повернётся с точки зрения международной политики, – отметил журналист. – Совершенно очевидно, это почти безусловный рефлекс, что сразу же обвинения пойдут в сторону руководства России. Если говорить холодно и без эмоций, то этот случай с Навальным гораздо более опасный и менее выгодный для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность».

За свое мнение, отличное от мнения представителей сторонников Навального и представителей российского прозападного либерального лагеря, Владимир Познера подвергся даже не критике, а грубому оскорблению со стороны либерального активиста и публициста Кирилла Шулики.

«Тут вот Познер вылез насчет Навального, типа надо найти тех, кто отравил, иначе подумают на Путина. Человек работал холуем еще у советской власти. Дрессированная интеллигенция была востребована, ее можно было показывать западной аудитории. Какую-нибудь ткачиху не покажешь, а Познера самое оно, но в сущности ведь Познер от ткачихи ничем не отличался», – написал либерал.