Познера обескуражила реакция РПЦ на его выпад против православия

15.03.2021, Москва, Елена Острякова

Телеведущий Владимир Познер был удивлен, когда РПЦ высказалась в его защиту после критики и возмущения, вызванных его оскорбительными высказываниями в адрес Православия.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу «И Грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думал, что будет такой отклик. Может быть, если бы задумался, то не стал бы участвовать в этой программе. Я шел туда не очень охотно, но ведущий был очень настойчив. И не думал, что в результате всего этого Русская Православная Церковь выступит в мою защиту.

Это было совсем для меня неожиданно и приятно, поскольку среди откликов были сильно угрожающие. Но сказали, что это неправильно и не по-христиански, и надо по-другому относиться к критике», – сказал Познер.

Напомним, в феврале на youtube-канале одного из священников Познер заявил, что принятие Православия стало «величайшей трагедией России», потому что православные живут хуже, чем протестанты.