16.06.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Скандал, Спецслужбы, Украина
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Позор для державы: У главы СБУ обнаружена прослушка


Иван Баканов, близкий друг Владимира Зеленского, получивший должность главы СБУ, вновь в центре скандала – на этот раз из-за «жучков», обнаруженных кабинете главы спецслужбы.

«У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружены 3 прослушивающих устройства.  Также ещё одно устройство обнаружено в автомобиле его жены», – сообщил в своем блоге депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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Такие же данные в своем блоге озвучил экс-депутат Верховной рады бывший боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук. «Кто-то тотально контролировал главу СБУ. Это позор для державы!» – сокрушается Мосийчук.

Отметим, что высокопоставленные украинские политики в последнее время неоднократно становились фигурантами «кассетных скандалов». Так, в Сеть запускались записи прослушки из кабминета теперь уже экс-премьера Алексея Гончарука. Тогда это связывали с борьбой кланов внутри украинской власти – конкуренты пытались ослабить позиции «соросят».

Ранее политолог Сергей Белашко заявлял, что основная роль президентского друга Баканова во главе СБУ – «перехват финансовых потоков» в условиях, когда на ключевых постах в спецслужбе осталось множество кадров Петра Порошенко.

«То, чем занимался Баканов – не обеспечением лояльности этой структуры, он обеспечивал перехват финансовых потоков, которые генерируются СБУ либо проходят через СБУ», – сказал Белашко.

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