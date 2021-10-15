15.10.2021 08:44 (Мск), Москва, Максим Карпенко

В офисе центра, признанного иноагентом «Мемориал» попытались провести демонстрацию фильма, посвященного британскому журналисту Гарету Джонсу, который в начале 1930-х работал на правительство Великобритании и первым написал о голоде в УССР.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», премьера была сорвана неизвестными, а позже в здание вошли силовики, которые провели опрос и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

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«Много людей собралось, насколько это позволяют ковидные ограничения, зал был заполнен, все по регистрации. Я работал в соседней комнате, услышал шум, крики, забегаю, а там примерно 30 человек, они очень агрессивные, орут, пристают к посетителям, а большая часть стоит на сцене, загородив собой экран, и кричит «Позор!», «Фашисты!», «Не забудем, не простим!», что нелепо в данном контексте звучало, и прочие вещи», – сказал сотрудник «Мемориала» Глеб Струнников.

После этого полиция заблокировала здание, не впуская туда представителей СМИ, раздала присутствовавшим на просмотре бланки, чтобы те записали подробности произошедшего. Сотрудники центра пожаловались, что вместе с флешками полицейские изъяли и датчики сигнализации, из-за чего работу офиса могут запретить пожарные. Спустя несколько часов силовики покинули здание и отпустили присутствовавших.

Напомним, что современная украинская пропаганда события 1932 — 1933 годов называет «голодомором». Утверждается, что Москва якобы планировала уморить голодом украинцев. Впрочем, никаких документальных подтверждений такого рода планов у адептов этой гипотезы нет. Также в Киеве считают,ч то современная Россия должна выплатить Украине финансовую компенсацию за те события.