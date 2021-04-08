Позор: Гость из Европы не выдержал поездки в украинском поезде

08.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Приехавший на Украину датский журналист Йоханес Андерсон настолько возмутился грязью в украинских поездах, что во время одной из поездок, совпавшую с католической Пасхой, купил швабру, моющее средство и отмыл окно в своём вагоне.

Об этом Андерсон рассказал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя свой поступок в эфире «7 канала», гость заявил, что устал от грязи в украинских поездах, поэтому решил что-то сделать сам.

«Я знаю, что в украинских поездах окна очень грязные. Раньше я отмывал их своими салфетками, но это не очень помогает. В этот раз я решил купить швабру, чтобы хоть что-то было видно. Украина – красивая страна, хочется видеть её из окон поезда. Железнодорожные услуги на Украине очень сильно отстают даже от Центральной Европы. Это очень сильно показывает, как насрать на своих граждан. Потому что очень некомфортно. Даже ночные поезда стучат, в них невозможно спать, нет амортизации, как даже в старых венгерских вагонах. И грязно как внутри, так и снаружи. И поезда бывают такие вонючие, что просто нельзя там находиться», – сказал он.

По словам журналиста, никакой реакции ни со стороны персонала поезда, ни со стороны пассажиров, его поступок не вызвал – все сделали вид, что так и должно быть.

«Богатая страна – это не та, где каждый человек имеет личный автомобиль, а та, где даже богатые люди пользуются общественным транспортом», – добавил Андерсон.

Он не забыл сделать реверанс в адрес самостийных властей. Андерсон заявил, будто, если бы железнодорожное сообщение на Украине было лучше, то Киев не потеряла бы в 2014 году Донбасс и Крым. Вероятно, он намекал на знаменитые «поезда дружбы», которые перевозили отряды вооруженных радикалов.

«Если бы было быстрее, лучше и качественное железнодорожное сообщение с разными точками страны, то, может быть, не было бы отжима Донецка Россией, как мы видели в 2014 году», – резюмировал он.

Произошедшее также прокомментировал член экстремистской военизированной группировки УНА-УНСО Назар Приходько. Он напомнил, что после Евромайдана над «Укрзализницей» установлено управление так называемого «наблюдательного совета» из числа грантоедов-соросят и западных менеджеров.

«Гражданин Дании так возмутился грязным окном в поезде Измаил-Киев, что сам купил швабру, ведро и помыл. Зато на питание членов Наблюдательного совета «УЗ» за два года ушло 1 миллион 860 тысяч гривен», – возмущается Приходько в своём Telegram-канале, очевидно, сам мечтающий быть допущенным к «кормушке».