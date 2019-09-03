Позор и примитив из 90-х: в Киеве высмеяли бред Зеленского о казино-отелях

03.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Инициативы президента Украины Владимира Зеленского по легализации игорного бизнеса в пятизвёздочных отелях – полный примитив.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну не придут к нам ведущие игральные дома и компании из Монако… И из Лас-Вегаса не придут. Кто у нас были и остаются держателями и теневого, и легального игрального бизнеса? Криминальные круги. Это всегда сфера оборота криминального капитала сверхприбылями.

Более того, криминальный капитал никогда не инвестирует в индустрию и сложную технологическую промышленность, криминал всегда интересуется так называемой экономикой порока, часть которого игорный бизнес, строительство, на котором отмываются деньги и прочие виды с быстрым оборотом.

Поддерживая сейчас игральный бизнес, поддерживается целый кластер, потому что любое игорное заведение – это целый комплекс криминальных услуг в диапазоне от наркосферы до…других сфер», – отметил Ермолаев.

«В начале хотя бы было романтическое желание – в отдельном месте украинский Лас-Вегас, а сейчас уж совсем примитивно. На кого нужно рассчитывать, чтобы это втюхивать: казино в пятизвёздочных отелях – так они там и были! В смысле, вы опять разрешите те этажи открыть?» – добавил эксперт.