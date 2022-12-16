«Позор и самонадеянность»: на Украине продолжают смаковать удары по глубоким российским тылам
Удары ВСУ по российским авиабазам, где располагались стратегические бомбардировщики, показали, что РФ имеет серьезные проблемы с системой ПВО.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор киевского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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«Это были очень ценные самолеты и базы, где они хранятся в большом количестве. Там, где хранятся боеприпасы и носители, они прикрываются средствами ПВО «объектными», как их называют, которые закреплены за определенным объектом. Если они его не прикрыли и упустили – ну это позор, это большая существенная ошибка», – сказал эксперт РБК-Украина.
На Украине удивляются, почему самолеты, произведенные как носители ядерных ракет, оказались незащищенными.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко не исключает, что в данном случае свою роль сыграла российская самонадеянность.
«Я думаю, они как нас недооценили, так и переоценили свою систему ПВО», – считает депутат.
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