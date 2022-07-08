«Позор и союз с врагом»: меджлисовская пропаганда клеймит Эрдогана за решение по зерну

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Новости Украины

Турция освободила казахский сухогруз под российским флагом, который был задержан с грузом зерна, направляясь из порта Бердянска.

Причиной задержания, как сообщал ранее посол Украины в Турции Василий Боднар, является украинское происхождение зерна. До этого власти Украины обратились к Турции с просьбой арестовать сухогруз, на борту которого порядка 4,6 тысяч тонн зерна.

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«Турция дала возможность зерновозу с зерном из Бердянска спокойно следовать дальше по маршруту. Киевский режим требовал от Турции арестовать судно, якобы там зерно, которое было украдено Россией у Украины. Но власти Турции после колебаний приняли решение в интересах России. Корабль «Жибек Жолы» с зерном продолжает путь. Киев в гневе на Турцию. Россия аплодирует решению властей Турции. Россия и Турция пытаются решить зерновой кризис. Киев против», – прокомментировал в своем блоге политолог Сергей Марков.

Также ситуацию в эфире отметил в эфире интернет-канала «Соловьев Live» прокомментировал востоковед и военный эксперт Семен Багдасаров:

«Это говорит о том, что Турция, претендующая на некий «хаб» продовольствия, зерновой, все-таки хочет жестко контролировать все, что проходит там. Ну и показывает, как у нас ситуационный союзник… Это говорит о том, что Турция будет максимально делать все, чтобы пока хаб не определится, она будет демонстрировать, что будет жестко контролировать все, что там будет проходить. Когда сделают и она обретет некие свои выгоды в этом плане, тогда можно будет спокойно возить все это дело, не думая, что кто-то кого-то будет задерживать», – считает Багдасаров.

Решением турецких правоохранителей об отмене ареста сухогруза недовольны меджлисовцы. Так, пропагандист этой экстремистской группировки Осман Пашаев, который в течение длительного времени следил за тем, чтоб корабли с якобы украинским зерном не могли выгрузиться в Турции, в своем блоге раскритиковал президента этой страны Реджепа Эрдогана за сотрудничество с РФ.

«Я вообще не нахожу отношение президента Турецкой Республики Реджепа Тейипа Эрдогана дружественным… Это позор, что правительство и министр юстиции Бекир Боздаг позволили освободить российского мародера с награбленной пшеницей в Украине… Это наша освободительная война. Тот, кто вступает в союз с врагом, не находит уважения даже через сто лет», – пишет Пашаев.

Он также раскрыл «схему», по которой якобы украинское зерно становится российским.

«В Керченском проливе российские балкеры выгружают украинское зерно на небольшие суда типа река-море или загрузят на большие суда типа «Михаила Ненашева» немного российского зерна поверх украинского. Таким образом смешивают украинское с российским, чтобы даже молекулярная экспертиза образцов зерна из сухогруза не доказала, что оно наше. Подделать можно все. Россияне умеют, а турки, американцы, эмиратовцы и даже европейцы делают вид, что верят по формальным признакам предоставленным документам. Однако спутники фиксируют каждый шаг. И зерно – это только вершина айсберга ограблений Украины. Гораздо больше в денежном измерении совершается кража металла (примерно на 250 млн долларов на данный момент), который тоже судами река-море с побережья Мариуполя вывозят в порт Ростова. По меньшей мере, один корабль под флагом Мальты уже принял участие в этой сделке, заявив, что покинул Мариуполь без металла на борту», – утверждает пропагандист.