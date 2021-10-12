«Позор и тлеющий конфликт». В Госдуме оценили ситуацию вокруг Боснии

12.10.2021 17:56 (Мск), Москва, Елена Острякова

Дейтонское соглашение стало позором западной дипломатии, которая применяет в современной Европе средневековые принципы наместничества.

Об этом в интервью youtube-каналу «Соловьев.live» заявил депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Боснии и Герцеговине до сих пор Дейтонское соглашение. Там фактически нет государственности. Есть три субъекта и некий надсмотрщик, назначаемый Европой. И это в XXI веке. Конечно, это все уже устарело, но продолжает существовать, потому что это «апофеоз» европейской дипломатии. Это позор. Это тлеющий конфликт», – сказал Бабаков.

Босния и Герцеговина была создана за счет искусственного объединения территорий в результате Дейтонского соглашения – мирного договора, подписанного по инициативе Великобритании и США между участниками гражданской войны в ноябре 1995 года в американском городе Дейтон.