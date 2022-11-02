Позор или «хитрый план»? Россия вернулась к зерновой сделке

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Новости Украины

Россия возобновляет свое участие в «зерновой сделке», несмотря на то, что ранее морской коридор из Одессы был использован для вывоза взрывчатки и теракта на Крымском мосту, а также атаки на базу Черноморского флота в Севастополе.

Минобороны РФ заявило, что верит в предоставленные гарантии Украины о том, что подобное не повторится в будущем, передает корреспондент «ПолитНавигатора». До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что РФ и Турция смогли договориться о возобновлении сделки.

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«Благодаря участию ООН, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ… Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», – сообщили в Минобороны РФ.

Московский политолог Павел Данилин не может скрыть изумления:

«То есть, следим за логикой: 1.Киев создал (создает) грязную бомбу. 2.Киев совершает теракты, взрывает мосты и убивает гражданских. 3.Киев устроил нападение на ЧФ при помощи судов, выходивших в море по зерновой сделке. 4.Поэтому, мы верим Киеву, что зерновая сделка не будет использоваться в военных целях. Гениально».

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев так поясняет необходимость возвращения к сделке:

«Мы говорили о том, что зерновая сделка может быть возобновлена только на наших условиях. То есть, если выгода перевешивает какие-то условные возможные убытки. В противном случае эта сделка просто не нужна… Значит, возникают в этой сделке какие-то стороны, о которых нам не рассказывают. Возможно, какие-то гарантии поступили от той же Турции, которая зарабатывает на сделке больше всех сейчас. Есть предметы тайной дипломатии, не все можно объявлять, потому что это может сработать против России. Нужно понимать, что «наверху» нет никаких дураков, и, если мы что-то делаем, то делаем это на выгодных для нас условиях», – заверил Матвейчев в беседе с «ПолитНавигатором».

Обозреватель Юрий Баранчик развивает мысль о «хитром плане»:

«Была проведена очень тонкая операция по потенциальному открытию второго фронта против режима Зе и таким Макаром Москва взяла товарища Эрдоган так сильно за причинное место, что аж не могу, до слез. Дело в том, что теперь не подконтрольный британским и американским спецслужбам невменько Зеленский будет крайним в случае чего, а товарищ Эрдоган, который «держит слово» (В.В. Путин). Типа, пацан сказал, пацан сделал. И если Зе решит снова взбрыкнуть и «выстрелить», то по понятиям с ним должен будет разбираться уже султан. А это означает открытие второго фронта против укрорейха», – источает оптимизм Баранчик.

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин считает, что сделка возобновлена ради сохранения отношений с Турцией.

«Я думаю, что это чисто политическое решение, связанное, скорее всего, с позицией Турции, с которой у нас достаточно плотные отношения по многим вопросам. Это во многом турецкий проект, Эрдоган считает его таковым. Турция пытается быть региональной державой».

Белорусский политолог Александр Шпаковский поясняет важность сохранения отношений с Анкарой.

«Значение Турции для Москвы за последний год возросло колоссально. Это критично значимый импорт, это реэкспорт российских энергоносителей, это окно в мир».

Так или иначе, но возобновление сделки будет воспринята как слабость России, прогнозирует политолог Сергей Марков.

«Эрдоган дал честное слово, что Зеленский дал ему честное слово, даже письменно, что больше террористы не будут использовать зерновой коридор безопасности для терактов. А я почему-то не верю Зеленскому. И даже его честному письменному слову не верю. И мне почему-то горько. Сколько ещё Россия готова позволить, чтобы её нагло обманывали? Не исчерпан ли лимит? Во всем мире возобновление Россией участия в «зерновой сделке» после терактов и после выхода из сделки, и после обещаний, «честного слова» Эрдогана и Зеленского, воспринимается как проявление слабости России и её неготовности идти на конфликт. А это приведёт к нарастанию давления на Россию».

Эксперт Института стран СНГ капитана I ранга запаса Сергей Горбачев указывает, что недоговоренности со стороны власти порождает сомнения среди народа и разочарование ходом СВО.

«Это происходит в варианте, который вызывает не только неудовлетворенность, но и уныние. При этом, у людей, не глубоко осведомленных в обстоятельствах, появляется устойчивое чувство непонимания происходящего. Появляется мнение, что Россия вечно идет на уступки, и это от слабости и отсутствия решительности, появляется сомнение, что мы зря затеяли спецоперацию. Нам очень много не договаривают, а любое купирование информации рождает недоверие. Подобное решение позитива не добавляет. Второе – непонятно, кем подписаны обязательства Украины. Президентом-наркоманом или кем? Ранеными в голову националистами, которые плевали на все то, что ранее достигалось? Я беру на себя смелость заявить, что это очередная «филькина грамота», которая, я уверен, будет нарушена», – заявил Горбачев.

Политолог Шпаковский считает, что ставка власти – на то, что население «забудет» очередную неудачу.

«Власть действует из собственных соображений о целесообразности, небезосновательно полагая, что у людей короткая память. Ведь все уже забыли лётчика Пешкова, убийство посла Карлова, обмен азовцев и пр. Соответственно и про «зерновую сделку» забудут.

А вот в Киеве уже не скрывают триумфа – и обещают, что России забыть позора с зерновой сделкой как раз не удастся.

«Россия загнала себя в угол. Нет никакого хорошего решения, чтобы выйти из этой ситуации. Если не возобновить соглашение – то Турция продолжит транспортировать зерно, несмотря на Россию. Если восстановить – все понимают, почему это возобновлено. Потому что нет сил делать блокаду. Россия больше не морская держава в Черном море. Россия не способна физически организовать блокаду. Военные корабли не могут выйти из Севастополя. Военные корабли уничтожаются прямо на их базе. Зерновая сделка очень выгодна Украине. Прямо сейчас наши интересы совпадают с Турцией. Этим надо пользоваться. И получать выгоду. Для будущего нам нужен большой и сильный флот. Иначе нам будут диктовать свои условия другие морские державы. Этого допустить нельзя. Письменная гарантия от Украины о том, что мы не будем атаковать Россию через зерновой коридор выглядит смешно и поражением России. Они собирались брать Киев за три дня, а теперь просят от нас бумажку, чтобы мы не напали на них. Нам нужно полностью уничтожить Черноморский флот РФ», – прокомментировал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.