«Позор хуже штурма Грозного»: Начались убийства брошенных русских в Харьковской области
Массовые пытки и убийства русского населения начались в городах Харьковской области, оставленных российской армией. Хотя еще летом высокие чины из Москвы обещали местным, что «Россия здесь навсегда», анонсировали референдум, начали выдачу документов РФ и автомобильных знаков.
«Общался с женщиной из Изюма. У нее сестра осталась в городе под ВСУ. Парализован муж. От рассказа озноб! После захода ВСУ начался полный беспредел. Тотальные обыски, жуткое мародерство, убийства. Вошли «западенцы». Открыто говорят, что вы для нас тут все москали и «вата». Пощады вам не будет никакой. Три месяца жили с русскими душа в душу, значит все зрадники и теперь вы никто!
Забирают все что нравится – телевизоры, смартфоны, бытовую технику, еду. Арестовали кучу народа и увезли. Несколько человек просто расстреляли на месте, тех, кто пытался мародерству мешать. Говорят, что всех, кто будет пытаться расплачиваться в магазинах рублями – сразу будут ставить к стенке.
Спросили, где взять гривны – ответ: «Сосите! Теперь это ваша главная праця!». Вылезли «дружинники» – те, кто сидел ждал их прихода. Теперь откровенно сводят счёты с теми, с кем сварились. Просто обвиняют в сотрудничестве с русскими, и людей увозят. Скорее всего, на расстрел. Город просто парализован ужасом», – рассказывает российский военный эксперт Владислав Шурыгин.
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Его данные подтверждает военкор Роман Сапоньков.
«Информация абсолютно правдивая. Идут массовые чистки людей, которые работали с нами. Пропадают семьями. Сейчас пока не пишу подробностей, чтобы не навести зондер-команды, но это просто ужас. Убийства, пытки, расстрелы. Харьковская катастрофа будет днём позора похлеще августовского штурма Грозного боевиками», – комментирует Сапоньков.
Известный украинский нацист Дмитрий Корчинский уже распространил призыв к убийству учителей, работавших по российским программам.
«Московитские учителя, которых оккупанты завезли на оккупированные территории, чтобы отравлять души украинских детей, НЕ ИМЕЮТ ОБМЕННОЙ ЦЕННОСТИ», – пишет Корчинский в своём тг-канале.
Спасибо!
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