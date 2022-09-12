«Позор хуже штурма Грозного»: Начались убийства брошенных русских в Харьковской области

Массовые пытки и убийства русского населения начались в городах Харьковской области, оставленных российской армией. Хотя еще летом высокие чины из Москвы обещали местным, что «Россия здесь навсегда», анонсировали референдум, начали выдачу документов РФ и автомобильных знаков.

«Общался с женщиной из Изюма. У нее сестра осталась в городе под ВСУ. Парализован муж. От рассказа озноб! После захода ВСУ начался полный беспредел. Тотальные обыски, жуткое мародерство, убийства. Вошли «западенцы». Открыто говорят, что вы для нас тут все москали и «вата». Пощады вам не будет никакой. Три месяца жили с русскими душа в душу, значит все зрадники и теперь вы никто!

Забирают все что нравится – телевизоры, смартфоны, бытовую технику, еду. Арестовали кучу народа и увезли. Несколько человек просто расстреляли на месте, тех, кто пытался мародерству мешать. Говорят, что всех, кто будет пытаться расплачиваться в магазинах рублями – сразу будут ставить к стенке.

Спросили, где взять гривны – ответ: «Сосите! Теперь это ваша главная праця!». Вылезли «дружинники» – те, кто сидел ждал их прихода. Теперь откровенно сводят счёты с теми, с кем сварились. Просто обвиняют в сотрудничестве с русскими, и людей увозят. Скорее всего, на расстрел. Город просто парализован ужасом», – рассказывает российский военный эксперт Владислав Шурыгин.