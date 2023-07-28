«Позор на весь мир»: в Раде призывают ликвидировать военкоматы

Вадим Москаленко.  
28.07.2023 14:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Скандал, Украина


Верховная рада должна тщательно рассмотреть вопрос о ликвидации военкоматов, которые повальной коррупцией, беспределом и возмутительными выходками позорят Украину на весь мир.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Верховной рады, зампредседателя делегации в Парламентской ассамблее НАТО Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада должна тщательно рассмотреть вопрос о ликвидации военкоматов, которые повальной коррупцией, беспределом и...

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«Я бы хотела сказать другое, обратить внимание на работу территориальных центров комплектации, военкоматов так называемых. Это лицо [ВСУ], это вход в Вооруженные силы, в Силы обороны.

И те формы и методы, начиная от коррупции, более 20 подозрений сегодня уже предъявлено представителям ТЦК. Более того, если вы откроете сейчас новости – вы увидите, как Ровенский областной военком бьет битой своего подчиненного, там пятиминутное видео как он издевается. Что происходит?» – возмутилась Бобровская.

Депутат подчеркнула, что многочисленные выходки и коррупция в военкоматах позорят Украину на весь мир, а значит эти структуры должны быть ликвидированы.

«Так вот, я обращаюсь в Министерство обороны: разработать, и в наш комитет, в частности, реформу полностью ТЦК, которая изменит не только название, но по своей сути форму, начиная с вывода из-под подчинения сухопутных войск, заканчивая дискуссией: нужны ли они в принципе под руководством Генерального штаба, а, может, это могут выполнять другие люди или в том числе гражданские, или раненые, или женщины, чтобы изменить наконец подход этого варварства, дикарства, потока коррупции и просто стыда на весь мир», – подытожила она.

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