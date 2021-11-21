«Позор предателям и малороссам»: в Киеве освистали Зеленского

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Новости Украины

Склонность к беспорядкам и государственным переворотам является основной чертой характера украинского народа.

Соответствующее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского опубликовали в его пресс-службе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть одна вещь, которая просто, но довольно точно отражает характер народа. Это его государственные праздники. То, что объединяет всех, поэтому важно для всех. 21 ноября – именно такой день. Ответ на вопрос: кто такие украинцы и что для них главное? Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, показывающий, что для нас достоинство и свобода – это праздник. Это наш воздух», – сказал Зеленский.

Затем он разразился длинной речью о свободолюбии и величии украинского народа. В качестве подтверждения своих слов президент привёл примеры поэта Василия Стуса, священника Емельяна Ковча, и даже знаменитого режиссёра Леонида Быкова, которому, несмотря на все препятствия, якобы расставляемые ему советской властью, удалось снять легендарную кинокартину «В бой идут одни старики».

После публикации обращения украинский президент отправился к аллее так называемых «героев небесной сотни», чтобы почтить память погибших майданщиков и установить лампадку к кресту у мемориала.

Президент «свободолюбивой и великой страны» не стал дожидаться молебена, который должен был вскоре начаться у того же мемориала, и попытался уехать. Но ему не удалось спокойно убраться из центра Киева – во время посадки в автомобиль начавшие собираться майданщики освистали своего президента.

«Ганьба государственным изменникам и малороссам!» – кричали они.

Зеленский же, спрятавшись за спинами охраны, запрыгнул в автомобиль и уехал.

Затем на аллее «героев небесной сотни» собрались люди, и раскольник «ПЦУ» викарий Агапит начал молебен в память об «активистах», погибших во время Майдана

Несколько сотен человек приняли участие в религиозном действе, и возложили цветы к мемориалу.