09.05.2019, Санкт-Петербург, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия
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«Позор России!» – оппозиционеры в Петербурге провели День Победы под украинскими флагами

В Санкт-Петербурге на пересечении улицы Малой Садовой и Невского проспекта активисты «Бессрочного протеста» и «Демократического Петербурга» провели серию одиночных пикетов.

Об этом сообщили в Telegram-канале «МБХ медиа», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Участники акции выступили против войны и вспомнили День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. «Совесть Петербурга» Елена Осипова назвала позором военные действия в Украине и Сирии», – говорится в сообщении.

Активисты стояли с плакатами, требующими вывести российские войска из Донбасса, а также флагами Украины и ЕС. Отметим, что на транспарантах, посвящённых Второй мировой войне, были призывы праздновать победу над фашизмом по-европейски, а вместо георгиевской ленты был изображён новомодный красно-чёрный «мак».

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