11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Позор: Украина стала крупным импортером сала и наращивает обьемы

За пять месяцев 2018 года Украина импортировала 22,5 тыс. тонн свиного сала, что на 57,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

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В денежном выражении Украина за 5 месяцев текущего года импортировала сала на 14 млн долл.

Основными импортерами сала в Украине стали Польша и Германия. Так, Польша завезла в Украину 5,9 тыс. тонн продукции. Немецкие производители поставили в Украину 5,2 тыс. тонн сала.

Что касается экспорта, то украинские производители продали на внешние рынки всего 1 тонну продукции.

Напомним, за 5 месяцев 2017 года Украина импортировала 14,3 тыс. тонн сала на 8,8 млн долл.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, нидерландское сало вытесняет украинское.

“Так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет. К росту показателей импорта свинины привело подорожание этого вида мяса на внутреннем рынке, которое, в свою очередь, связано с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в стране”, — пояснил он.