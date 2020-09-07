Позор украинских «адекватников»

07.09.2020, Харьков, Петр Угрюмов

Малоэффективной оказалась деятельность той части общества Украины, которая провозгласила себя «адекватниками». Эти люди убеждали себя и прочих в том, что три четверти населения, проголосовавшие против Порошенко, медленно и печально прозревают, набираются гражданской смелости. И вот ожидаемо и заметно подкралось 1 сентября, сказав с ярко выраженной ухмылкой Петра Порошенко: «Цэ остаточнэ прощавай русским школам!». И добавило противным растаманским голосом Владимира Зеленского: «Я ваш приговор!».

В новом учебном году русские школы перешли на украинский язык преподавания. При этом учебные заведения национальных меньшинств, говорящих на языках стран Евросоюза, получили отсрочку на три года. И что же наши «адекватники»? Где их здоровая реакция и гражданская смелость? Скромно постят картинки с Шуфутинским в своих «фейсбучеках»? Ведут благоразумные беседы в комментариях? «Что толку выходить с протестами? Какой смысл рыпаться?».

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Основной вектор дискриминации ясен, как пень. А «адекватное» сообщество может теперь долбиться в этот пень башкой с криками: «Нас не предупредили!» или «Мы же предупреждали!».

Вот как раз об этой категории граждан и хочется поговорить. Они назвали себя «адекватниками» — хорошо, мы не возражаем, примем к сведению. И даже попробуем поверить в то, что «адекватники» умнее и полезнее «ватников» и «вышиватников». Они же так себя позиционировали, да?

Они считали глупцами тех «ватников», которые весной 2014 года безоглядно брали обладминистрации или митинговали на Куликовом поле (у тех протестов, кстати, защита русского языка была одним из главных требований).

Они исходили из того, что нужно смириться с новыми официальными правилами политической игры, включиться в нее и возвращать своё. То есть выигрывать выборы, нагибать «вышиватников» в судах… Попытка не пытка, конечно. Ну, на худой конец — можно просто отыграть роль декоративной оппозиции. Последнее как раз удавалось кому-то из них. Глобальных побед на выборах и в судах, правда, не одержали.

Но кто сказал этим самонадеянным и часто самодовольным людям, что они умнее и дальновиднее «ватника» и «вышиватника»? Почему их жалкая ностальгия по временам 2006 или 2010 годов, когда Партия регионов брала реванш у «оранжевых», вдруг становится синонимом мудрости?

Майдауны и «вышиватники» извлекли хороший урок из опыта «оранжевой революции» и правления Ющенко. Архитекторы второго майдана предложили Украине уже такую модель, которая не предполагает никаких реваншей противоположной стороны. После переворота 2014 года свидомые сделали все для того, чтоб их базовые ценности окончательно стали незыблемым стержнем государственной идеологии, не подлежащей не то что корректировкам, а даже обсуждению. Соответственно, базовым ценностям противоположной стороны было уготовано методичное и целенаправленное погребение.

Оставался только теоретический вариант, что «мудрые адекватники» весной 2014 года примкнут к «неразумным ватникам» для того, чтоб расхерачить эту похоронную процессию майдаунов, а вырытую могилу использовать для захоронения токсичных отходов истории — интегрального национализма Донцова, идеологического наследия Бандеры и Шухевича.

Но «адекватники» так ничего и не поняли. Они проявили, во-первых, неспособность извлекать уроки, во-вторых, ничем не подкрепленное высокомерие по отношению к отчаянным жестам «ватников», к протестам антимайдановцев.

Что помешало «адекватнику» воспользоваться своим историческим шансом? Тупость, трусость, чванство. Неспособность стоять до конца, пахать на результат, рыть носом землю для победы.

Мне возразят. По крайней мере — по поводу тупости. Приведут в пример рассудительных спикеров «адекватности», которые в эфире, в соцсетях говорят и пишут правильные вещи. Они с негодованием клеймят и майдан, и режим Порошенко, и «зеленую плесень». Всё справедливо. Этого не убавишь. Это вполне даже полезная деятельность.

Но еще раз настаиваю на глупости этих людей, объявивших себя «адекватниками», то есть носителями нормы.

Приведу пример. «Адекватники» не раз говорили о дурости, умственной неполноценности, некомпетентности, подлости, алкоголизме Юрия Луценко. Всё верно говорили.

Но вспомним, как тот же недоразвитый Луценко в годы президентства Януковича отымел государство Украина в европейских судах. То ли при задержании бывшего главы МВД чересчур напугали его сына, будущего «героя АТО». То ли неделикатно арестовывали и недостойно содержали в тюрьме самого Юрия Луценко. То ли не такой баландой кормили. Не суть важно, что там предъявлял Луценко «бандитской власти». Важно, что он потом «вжарил» свое государство на немалую сумму. За то, что оно отклонилось от правовых европейских стандартов.

А теперь вопрос знатокам. Добрая половина украинских политиков и общественных деятелей, причисляемых к «адекватникам», имеет юридическое образование. Все они уже который год сотрясают воздух и справедливо негодуют по поводу дискриминационных законов (языковых и образовательных), принятых при Порошенко, а потом еще «усугубленных» при Зеленском. Тычут пальцем в выводы Венецианской комиссии. Так почему же психически неуравновешенный, недалекий Юрий Луценко свой европейский суд смог довести до логического завершения, а наши мудрые «адекватники» не в состоянии даже начать судиться с государством Украина, которое окончательно попутало берега?! Политики-«адекватники» глупее Луценко? Выходит так?

Нет, я беру свои слова обратно. Дело всё-таки не в тупости, а в трусости. Или в чванстве и хитро.опости. Пусть кто-то другой пашет и делает эту черную работу в судах, организовывает протест родительских комитетов, выходит с пикетами и т.д. и т.п.

Но тогда «адекватникам» пора окститься и трезво переименоваться. Разбиться на кружки по интересам: эти — «тихие конформисты», эти «громкие терпилы», а эти — просто «хитро.опые».

Называли бы себя изначально не «адекватниками», а «хатаскрайниками» — и был бы спрос невелик.

В конце концов, каждому человеку нужно стремиться к норме и адекватности. Но вовсе не обязательно делать из этого профессию, пытаться некую абстрактную адекватность политически конвертировать. Наши же «адекватники» зеркально отражают «людей с хорошими лицами». Те тоже соорудили себе самоназвание, а потом и соответствующую профессию запатентовали.

А теперь трезво посмотрим на ситуацию с уничтожением русских школ. Что сделала парламентская оппозиция, какие контрмеры предприняла? Вроде что-то там направили в Конституционный суд… Всё?

Ах, ну да, еще ждали, рассмотрит ли парламент своевременно законопроект Бужанского — или откровенно похерит. Ждали, пока Одесский суд отменит региональный статус русского языка в регионе. Ждали, как бараны.

Почему вообще нужно было полагаться на законопроект Бужанского, как на спасительную соломинку? В случае принятия, этот закон просто отсрочил бы на несколько лет дискриминационные меры в отношении русского языка.

Макс Бужанский — представитель партии власти. А оппозиция в Раде — для декора? Бужанский не хуже и даже лучше оппозиционеров умеет разыгрывать эту карту: адекватность, нормальное отношение к исторической правде и т.п. Но, как видим, против своих он не попер, дверьми не хлопнул: «Вы лишили наших детей права обучаться на родном языке, продолжили языковую политику Порошенко, предали большинство избирателей, надругались над конституционными нормами! Я кладу на вас с прибором и объявляю себя настоящим «слугой народа», а вас всех — клоунами у нехороших людей!».

Гадать, чего ждала оппозиция, — дело неблагодарное. Лучше перейдем к вопросу, чего мы ждали от оппозиции. Для начала вспомним, как вели себя парламентские оппозиционеры при Януковиче, когда ратифицировались Харьковские соглашения, когда принимались какие-то важные законы, их не устраивавшие — в том числе и языковой (Колесниченко — Кивалова).

Нацики тогда поднимали бучу по любому принципиальному вопросу. Вспомним эти дымовые шашки в Раде, драки с участием Царева, Шенцева, Тедеева, Колесниченко, на которых бросалось целые стада свидомитов. Вспомним, как клинический идиот Парубий ползал под президиумом, тычась носом с губами в чьи-то ноги и задницы, но при этом вырывал микрофоны, приводил в негодность аппаратуру.

У фракции ОПЗЖ нет своих буйных «со справкой», которые могли бы при принятии недопустимых законов повторить то, что делал Парубий? А Кива тогда зачем в этой партии?

Ладно, предположим, что обезьяньи методы майдаунов — не для ОПЗЖ (хотя вопрос «а Кива тогда зачем?» не снимается). Но где нормальные, адекватные методы борьбы? Родительские комитеты в школах порой могут бурлить даже по копеечному вопросу в своих вайберах и ватсапах. Но пыталась ли оппозиция вбросить свои «дрожжи» в эту среду? Депутаты местных советов из ОПЗЖ пытались поработать со своим электоратом в этих школьных родительских комитетах? Не барское это дело — по таким мелочам .опу от кресла отрывать?

Ладно, не хотят эти деятели идти в народ (потому что, за редким исключением, страшно далеки они от народа). Ну, так прислушались бы к более разумным и дальновидным бывшим коллегам. Например, харьковский политик Владимир Алексеев в свое время много сделал для защиты русского языка, для придания ему статуса регионального. После принятия дискриминационных языковых законов он объяснял популярно и четко, какой должна быть дорожная карта противодействия этому.

Алексеев настаивает на верховенстве Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств (Закон №802-IV), которую ратифицировала Украина в 2003 году, над внутренними законами: «Все запреты и ограничения на использование русского языка (и других языков) основываются на фейковых правовых нормах, которые были юридически ничтожны еще в момент их принятия». Отсюда и нужно плясать: согласно Хартии, региональный статус на Украине у русского и еще 12 языков. А носителям этих языков государство Украина перед Европой обязалось предоставить права дошкольном, начальном, среднем, профессионально-техническом и высшем образовании.

И не нужно было ждать, что тупое зе-стадо изволит принять «закон Бужанского» с отсрочкой приговора русским школам. Нужно было заваливать украинские суды исками. Скорее всего, проигрывать большинство их них. Идти дальше, вплоть до европейских судов. А там уже на пальцах доказывать, как Украина надругалась над европейской Хартией.

Тот же Алексеев давно сделал доходчивую памятку для всех желающих: «Запреты, которые противоречат нормам Европейской хартии, при попытке их реализации можно оценивать только с позиции статьи 161 Уголовного кодекса Украины. Стоит ее напомнить: прямое или непрямое ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по языковым признакам наказывается в широком диапазоне — от штрафа в 200 необлагаемых минимумов до лишения свободы на срок 8 лет. Так что есть о чем задуматься языковому омбудсмену, членам Национального совета по телевидению и прочим чиновникам. Они-то думали, что ограничивают языковые права граждан по Закону, а оказалось, что занимаются произволом за гранью Уголовного кодекса».

Но мы-то видим, что все эти советы компетентного политика для нынешней парламентской оппозиции и прочей общественности, для «адекватников», ставших властителями дум, — не в коня корм. Хотя не исключено, что оппозиционеры, хоть и с опозданием, включатся в эту борьбу уже по-взрослому.

А вот вариант эффективной работы с российской стороны в этом направлении уже напрашивается. Его очень четко сформулировала журналистка Правозащитного центра РОД Настасья Иванова:

«На что бы действительно нужно употребить дистанционное образование — так это на бесплатное обучение русских детей на Украине.

Если у нас такие высокотехнологичные наработки, так объявить запись в классы по русскому языку, русской литературе и русской истории, выделить преподавателей для каждой возрастной группы, выложить им учебники для скачивания и распечатки, давать задания и их проверять.

Ввести итоговый экзамен, выдавать сертификаты, пусть только электронные — но с базой данных окончивших.

Конечно, это не очная форма, но хоть какая-то».

В комментариях под ее постом рижский правозащитник и антифашист Владимир Линдерман пишет: «В Латвии нечто подобное функционирует. В небольшом городе Резекне, где преобладает русский язык. Занятия ведут преподаватели из Питера».

В комментариях звучат и другие дельные предложения и идеи: «Пинать Россотрудничество имеет смысл, потому что у этой организации явная проблема с объяснением окружающему миру, что они делают и зачем они нужны. Гонения на русский язык — это их шанс».