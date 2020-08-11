Позор: В центре Москвы развернули флаги белорусских «бандеровцев»

11.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Дневные одиночные пикеты с требованием отпустить задержанных российских журналистов возле посольства Белоруссии в центре Москвы к вечеру сменились совместной акцией белорусской диаспоры и российских либералов в поддержку участников беспорядков, пытающихся свергнуть Александра Лукашенко.

Акция в Москве была несанкционированной, но полиция задерживала только отдельных участников, которые вели себя вызывающе. Собравшаяся толпа при этом, помимо лозунгов против Лукашенко, развернули бело-красные флаги – символику белорусских националистов.

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К слову, эта символика в последнее время стала появляться и на страницах российских деятелей культуры. Например, бело-красный флаг опубликовал у себя в Инстаграм солист популярной рок-группы «Би2».

Бело-красные знамена использовались на оккупированных территориях Белоруссии гитлеровскими коллаборационистами, их появление в Москве – это все равно, если бы кто-то развернул флаги бандеровской УПА, объяснил «ПолитНавигатору» российский политолог Алексей Кочетков.

«Бело-червоно-белый прапор, который сейчас активно используется прозападной оппозицией в Белоруссии – по сути, знамя коллаборационизма и предательства. В первый раз этот флаг использовался деятелями так называемой Белорусской народной республики – несколько десятков коллаборационистов и предателей, которые после оккупации территории нынешней Белоруссии в Минске провозгласили марионеточное правительство и просили кайзера Вильгельма защиты и поддержки.

Второе пришествие этого символа на белорусскую землю произошло уже во время оккупации нацистами. Когда частично вернувшиеся из эмиграции деятели предыдущей БНР, а во многом деятели, которые перебежали на сторону немцев, – полицаи, сжигавшие деревни, – они как раз ходили с бело-красно-белыми повязками и использовали бело-красное знамя.

Если посмотреть старые фотографии, то очень часто на нацистских сходках и сборищах бело-червоный флаг висел рядом с нацистским флагом со свастикой. Больше никогда и нигде, кроме как коллаборационистами, этот флаг до 1991 года не использовался.

Как он в 1991 году оказался в Белоруссии? Вместе с нацистами, опасаясь заслуженного возмездия, на Запад убежали и их белорусские прихвостни. Впоследствии, как и бандеровцы, они оказались в США и Канаде, создавали там всевозможные «правительства в изгнании», разрабатывали свою примитивную идеологию.

С момента распада СССР при помощи фонда Сороса и различных американских структур эти идеи стали навязываться Белоруссии. Так этот флаг третий раз пришел на белорусскую землю. Но, слава Богу, у белорусов хватило ума от этого флага отказаться. Но, тем не менее, не у всех.

Та часть, которая себя позиционирует, как белорусские националисты, «борцы с московским игом» и «за незалежность в составе братских народов Евросоюза», – эти люди этот коллаборационистский флаг взяли на вооружение.

Гражданам России надо понимать, что бело-червоно-белый флаг – это символ борьбы с Россией, русским народом, символ предательства и непримиримой русофобии. Это все равно, что красно-черный флаг бандеровцев.

Люди, ходящие под красно-черными и бело-червоно-белыми флагами – единомышленники, которых объединяет ненависть ко всему русскому. Когда вы вывешиваете такой флаг на аватарках, вы расписываетесь в солидарности с теми, кто во время войны сжигал деревни с мирными жителями», – сказал Кочетков.