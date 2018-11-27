Позор в Керченском проливе – результат хвалёной «тактики москитного флота» Украины

27.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко, готовя провокацию в Керченском проливе для срыва выборов, собирался пожертвовать только ветхим буксиром и его экипажем.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» выразил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Всем было понятно: Порошенко нужно было срывать выборы или как минимум подготовку к избирательному процессу. Было понятно, что он пойдёт на любую провокацию, он выбрал самый ветхий буксир, бывший «Красноперекопск», – отметил эксперт.

«Ага! И два новейших катера 15-го и 17-го года!» – возразил украинский политолог Вадим Трюхан.

«Так они драпанули, их догнали! Тактика москитного флота хвалёная. Хватит бубнить! Не будьте бубном», – парировал Корнилов.

Он напомнил, что этот буксир был в ветхом состоянии еще в 2008 году, когда им пытались заблокировать корабли Черноморского флота РФ при президенте Ющенко.

«Так он и простоял. В в 2014 году над ним подняли российский флаг, а потом сами россияне его отбуксировали, чтобы он не ржавел в Севастополе. Но буксир не жалко, самое главное – он (Порошенко – ред.) пацанами этими рисковал, российские пограничники совершили высокопрофессиональный поступок, не убив никого, ограничившись малой кровью и задержали нарушителей границы, как и положено любым пограничникам», – добавил политолог.

«Сейчас Порошенко вроде пошёл на попятную, говорит, на месяц вводим и это не затронет предвыборный процесс. Но тридцати дней для зачистки всего правового поля Украины вполне достаточно», – полагает Корнилов.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в ВСУ рассказали, что условно атаковали российский сторожевой корабль, подойдя к нему на 6 километров.

Читайте также: В Киеве плачутся, что один русский корабль похоронит весь “москитный флот” Украины.