Просмотров:
Позор в Керченском проливе – результат хвалёной «тактики москитного флота» Украины
Президент Украины Пётр Порошенко, готовя провокацию в Керченском проливе для срыва выборов, собирался пожертвовать только ветхим буксиром и его экипажем.
Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» выразил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Всем было понятно: Порошенко нужно было срывать выборы или как минимум подготовку к избирательному процессу. Было понятно, что он пойдёт на любую провокацию, он выбрал самый ветхий буксир, бывший «Красноперекопск», – отметил эксперт.
«Ага! И два новейших катера 15-го и 17-го года!» – возразил украинский политолог Вадим Трюхан.
«Так они драпанули, их догнали! Тактика москитного флота хвалёная. Хватит бубнить! Не будьте бубном», – парировал Корнилов.
Он напомнил, что этот буксир был в ветхом состоянии еще в 2008 году, когда им пытались заблокировать корабли Черноморского флота РФ при президенте Ющенко.
«Так он и простоял. В в 2014 году над ним подняли российский флаг, а потом сами россияне его отбуксировали, чтобы он не ржавел в Севастополе. Но буксир не жалко, самое главное – он (Порошенко – ред.) пацанами этими рисковал, российские пограничники совершили высокопрофессиональный поступок, не убив никого, ограничившись малой кровью и задержали нарушителей границы, как и положено любым пограничникам», – добавил политолог.
«Сейчас Порошенко вроде пошёл на попятную, говорит, на месяц вводим и это не затронет предвыборный процесс. Но тридцати дней для зачистки всего правового поля Украины вполне достаточно», – полагает Корнилов.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в ВСУ рассказали, что условно атаковали российский сторожевой корабль, подойдя к нему на 6 километров.
Читайте также: В Киеве плачутся, что один русский корабль похоронит весь “москитный флот” Украины.
Метки: Вадим Трюхан, Владимир Корнилов, ВМС Украины, инцидент в Керченском проливе, Крымский мост, москитный флот, Петр Порошенко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.