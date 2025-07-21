Позорище: Два известных представителя России лебезили перед Алиевым

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Недоумение общественности вызвало поведение двух известных представителей России, которые присутствовали на медиа-форуме, устроенном азербайджанскими властями в Карабахе, где Ильхам Алиев выступил с антироссийским призывом к Украине никогда не соглашаться на потерю Крыма и Новороссии, а также принял в дар от украинской делегации шевроны подразделений ВСУ, воюющих против России.

Этими россиянами были замглавы государственного агентства ТАСС Михаил Гусман и известный политолог Сергей Марков. Они не только никак не отреагировали на антироссийские выпады Алиева, но и рассыпались перед ним в подобострастных комментариях, хваля «успешную внешнюю политику», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ильхам Гейдарович, без сомнения, один из самых опытных лидеров современности. Он возглавляет страну-победителя», – объявил Марков.

«Сегодня Азербайджан, на мой взгляд, проводит совершенно уникальную внешнюю политику. И я даже не знаю, с каким другим государством можно сравнить… Не все в мире это, мне кажется, по достоинству оценивают… Я понимаю, что спрашивать у Вас, как Вам это удается, – это все равно что спрашивать у виртуоза-скрипача, как он играет на скрипке», – льстил Гусман.

Ветеран вооруженных сил Иван Отраковский возмущен:

«Воспринимается все это заискивание с отвращением. А азербайджанская власть воспримет с презрением. Провоцирование слабостью продолжается».

Либеральный политолог Константин Калачев рассказывает, как Баку в свое время «прикормил» целый ряд российских экспертов.

«Когда меня звали в Баку, я отказался. Когда пригласили в Президент-отель на встречу с азербайджанским министром, ушел до фуршета. От предложения познакомиться с министром лично уклонился. Увидел тогда всё азербайджанское экспертное лобби в РФ. Странным образом оно совпало с экспертным сообществом политических ток-шоу наших федеральных каналов», – написал Калачев.

Живущий в России политолог Геворг Мирзаян считает, что сотрудничество с Азербайджаном должно было быть разорвано после выпадов Алиева в адрес Москвы.

«Позорище. Вы можете получать деньги… – в конце концов, это работа. Но ровно до тех пор, пока этот золотой мальчик не начал оскорблять вашего (если он ваш, конечно) президента. Ровно до тех пор, пока он не взял в заложники и не приказал публично избить ваших (если они еще, конечно, ваши) сограждан из числа туристов и ссыкунов-релокантов. Ну, или хотя бы спросите его публично, зачем он это сделал? Не стыдно ли ему, не хочет ли он извиниться перед Путиным?».

Радиоведущий Сергей Мардан уточняет, что в случае с Гусманом речь идёт о других мотивах.