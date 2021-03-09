«Позорить страну!» – Жириновский возмущён отправкой Манижи на Евровидение

09.03.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал песню певицы Манижи, которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение».

Об этом он заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Определена участница на Евровидение от России. Манижа зовут ее. С песней “русская женщина”. Ну там такие слова есть, я не уверен, что это очень хорошо для поднятия авторитета русской женщины и, вообще, России.

“Сын без отца, дочь без отца, /но сломанной семье не сломать меня./ Тебе уже за 30, алло, / где же дети?/ Ты в целом красива,/ но вот похудеть бы”. Что за слова? К чему они зовут? Похудеть – худей дома. Ожирение – во всем мире проблема. Чего напоминать, что кто-то без отца, без матери? Ты же всему миру будешь об этом говорить?

Что у нас до сих пор огромное количество детей растут и живут без отца и без матери. Что это вот? Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей, вызывать гордость к той стране, от имени которой ты выступаешь. Вот ее выбрали, и я не знаю, чем это мотивировано. Кто это, как это? Подделать могли голосование. Я не уверен, что с такими словами когда она не может выйти замуж, нет детей, и “ну вот похудеть бы”. Что это за песня? Кому нужна такая песня?», – вопрошал Жириновский.

Он также не доволен тем, что на выходных по телевидению показали фильм «Интердевочка».

«В дни праздника нашли хороший фильм показать (в кавычках хороший) – “Интердевочка”. Зачем в дни восьмого марта напоминать про проституцию в Петербурге? Полно хороших фильмов. Но нет, это фильм высовывают. Он и тогда был плох, когда вышел, 85 год. А сейчас – тем более! Зачем это нужно?», – негодовал Жириновский.