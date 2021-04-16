Позорно бежавший из Крыма адмирал матерится и угрожает устроить ад для русских

16.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Наступление на Украину не станет легкой прогулкой для российских войск, поскольку Запад не оставит Украину одну.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил бывший командующий ВМС Украины, бежавший в 2014-м году из Крыма адмирал Игорь Воронченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я уверен, что партнеры нас не оставят. При той поддержке мира, при таких посылах от лидеров ведущих стран мира, мы один на один с агрессором не останемся. Но я повторюсь – эта земля наша, и мы должны защищать нашу землю. Кто бы сюда ни пришел, бл… Мы должны землю оставить нашим потомкам, нашим детям. Все. Спокойной прогулки и парадов агрессора у нас не будет. И тут устроим ему ад, если он только сунется», – заявил Воронченко.

В ответ на его браваду депутат Верховной рады Нестор Шуфрич напомнил позорное бегство украинской армии из Крыма в 2014 году.

«В декабре 2013 года указом президента Януковича вы получили звание генерал-майора, и вы были заместителем командующего флотом по береговой охране. То есть вы в Крыму служили, я правильно понимаю? Вы только что сказали, что готовы защищать нас, защитите и все будет хорошо, и вы готовы, и армия готова. Знаете, что я вам хочу сказать – не дай бог, чтобы вы защищали мою семью и украинцев так, как вы защитили Крым в 14-м году».