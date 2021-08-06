Позорно легшие под гитлеровцев французы не понимают, зачем в РФ снимают военные фильмы

06.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Российских школьников приучают называть самую кровопролитную войну в истории нашей страны не Великая Отечественная, а Вторая мировая.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил российский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров.

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Он отметил, что его возмущает то, что подвиг советского народа в Великую Отечественную войну пытаются обнулить.

«У меня была премьера фильма «А зори здесь тихие» в Париже. После показа профессор Сорбонны сказал мне: «Не понимаю, почему вы, русские, всё снимаете о войне? 70 лет прошло. Зачем?» Я ему говорю: «Ну для вас же эта война другая. В Париже ни одна форточка даже не треснула», – рассказал Давлетьяров.

Он добавил, что после сдачи Парижа немцам для французской столицы практически ничего не изменилось.

«Мэрия работала. На бульварах играл оркестр. Француженки танцевали с немецкими офицерами. Рота солдат в начищенных сапогах ходила по Лувру с экскурсоводом. Именно поэтому им и неинтересно наше кино о войне», – говорит собеседник издания.

Он не отрицает, что во Франции было Сопротивление, но подчеркивает, что вишистов, поддержавших коллаборантов, было много больше.

«Только благодаря СССР Францию сделали державой-победительницей. Генерал-фельдмаршал Кейтель на подписании Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии сказал, глядя на присутствующих французов: «Я и не знал, что мы еще и Франции проиграли», – заявил продюсер.

Также он ответил на вопрос, что сейчас, формирует личность, кино, литература или искусство?

«Смиритесь, книги не читают, в музеи ходят в лучшем случае раз в году, кино, слава богу, смотрят. О Второй мировой войне молодежь судит по фильму «Спасти рядового Райана». Да и в учебниках истории про операцию немцев и англичан в Африке написано больше, чем о Сталинградской битве. Об этом говорил президент. Я даже специально полистал учебник. Школьников приучили называть самую кровопролитную войну в истории нашей страны не Великая Отечественная, а Вторая мировая», – резюмировал Давлетьяров.