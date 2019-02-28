Позорное бегство Порошенко станет свидетельством в суде по Крыму

28.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко может стать свидетелем добровольного воссоединения Крыма с Россией на любом международном трибунале. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам парламентария, Порошенко, побывавший в Крыму в разгар «Русской весны», лично смог познакомиться с настроениями жителей полуострова и их отношении к майдановцам.

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«Порошенко, кем бы ни был, он все-таки набрался смелости, ну, он увидел воочию, что крымчане – это не кто-то. Кстати, говоря, он может быть нашим свидетелем. Они там хотят же международный суд устроить, бегают по всем задворкам Брюсселя, по помойкам ищут как бы где-то кусочек урвать с помойного ведра. У нас есть свидетель, живой свидетель народного подъема, живой свидетель народного стремления прийти на референдум и быть в России.

Он же реальный свидетель, надо его записать в свидетели наши, если они че-то надумают. Он увидел, мы с ним очень нежно, ласково. Таксиста чуть не перевернули, этого водителя, но мы же открыли дверь, посадили, руку подали, отправили. Чаю не дали – ну не было времени. Так все было скоропалительно, нужно ему было уезжать, в Киеве тоже дела были. Поэтому все, у нас есть свидетель хороший», – заявил Фикс.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков предложил установить в Симферополе памятник убегающему Петру Порошенко – как известно, нынешний украинский президент-олигарх весной 2014 года был вынужден спасаться бегством от разгневанных крымчан, прилетев уговаривать их принять государственный переворот на Украине.