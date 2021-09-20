«Позорное попустительство оккупации». В Раде требуют не признавать выборы в Госдуму

20.09.2021 13:21 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент должен резко осудить и не признать прошедшие накануне выборы в Государственную думу Российской Федерации.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошли выборы в Госдуму РФ. Я очень бы просил, чтобы один из вопросов, который был рассмотрен Верховной радой на следующей неделе – это реакция парламента на то, что произошло. На то, что выборы проходили в оккупированном украинском Крыму, и что к выборам привлекались украинские граждане, которые незаконно доставлялись для голосования на соответствующих избирательных участках», – сказал Стефанчук.

В свою очередь второй вице-спикер Елена Кондратюк призвала Раду обратиться во все международные организации с требованием не признавать российские выборы.

«Хватит мягких и двойных формулировок! Украина не имеет права признавать выборы в Госдуму РФ и все её представительства в международных парламентских институциях. Более того, мы должны обратиться во все страны мира, использовав всё, в том числе и высокую трибуну Генассамблеи ООН, не признавать выборы в Госдуму РФ. Потому что легализация этих бессовестных действий с целью дальнейшего признания лиц без совести членами международных делегаций – это позорное попустительство оккупации и наглому нарушению всех международных прав», – заявила Кондратюк.

Также она поблагодарила Европарламент за утвержденный русофобский доклад.

«Верховная рада должна требовать недопущения незаконно избранных депутатов с оккупированных территорий к работе в международных организациях, в частности в ПАСЕ и межпарламентском союзе», – резюмировала вице-спикер.

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко также согласился со своими коллегами и потребовал не признавать российские выборы.

«В последние дни мы наблюдали то, что наблюдали. Назвать это иначе, кроме как позором, очень сложно. Абсолютно нечестные и сфальсифицированные выборы в Госдуму РФ, не только по украинскому вопросу, но и вообще. И все электронные голосования, которые подрывают вообще доверие к этому процессу, и вывоз украинцев в Ростовскую область. Всё это мы видели. Абсолютное нарушение всех норм избирательного права. Такие выборы не должны признаваться мировым сообществом», – сказал депутат.