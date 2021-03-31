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31.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Оппозиция, Политика, Украина
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«Позорное шакальё», – эксперты о бегстве ОПЗЖ из Верховной рады

Новости Украины

На вчерашнем заседании Верховной рады, где обсуждалось два важных для избирателей Юго-востока Украины вопроса – война на Донбассе и погром нацистами президентского офиса – фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» в полном составе покинула сессионный зал вместо того, чтобы участвовать в дискуссии и пытаться донести точку зрения своих сторонников.

Такое поведение «оппозиции» вызвало недоумение опрошенных «ПолитНавигатором» экспертов.

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«ОПЗЖ поступила позорно, «оппозиционеры» поступили как предатели. Они предали интересы своих избирателей. Но я не удивлена, ничего другого я от этих ничтожеств не жду», – сказала юрист Татьяна Монтян.

«Они должны были бы остаться и выразить позицию – свою и своих избирателей, тех, кто за них голосовал. Но они этого по каким-то причинам не сделали. И неплохо было бы у них спросить, почему они этого не сделали, а вместо этого поступили как позорное шакалье, удравшее с поля боя», – сказала она.

Киевский политолог Сергей Белашко считает, что ОПЗЖ не ведет реальной политической деятельности, предпочитая заниматься саморекламой и имитацией.

«Казалось бы, ОПЗЖ – серьезные люди. Но на практике оказывается, что вся их деятельность сводится к каким-то договонякам и рекламе. Причем, именно рекламе, это даже сложно назвать пропагандой – пропагандируют что-то реальное. А рассказывать, что вот есть такая классная партия – это просто маркетинг.

Все уже не раз видели, что можно кого-то из ОПЗЖ побить, отобрать собственность, абсолютно незаконно, без решения суда. И за это никому ничего не будет. ОПЗЖ не способны ни сорвать заседание парламента, ни блокировать трибуну, ничего. Пусть бы их даже побили, лишили депутатских мандатов, но это было бы хоть какое-то действие, была бы борьба. То же – с уличной политикой. Все эти «патриоты «За жизнь» оказались просто бутафорией, которых гоняет полиция и С-14.

Деятельность партии все больше и больше сводится к имитации. Они пытаются изображать одновременно и Компартию образца 1990-х, и «Партию регионов» образка 2010-х, и «Партию зеленых», и все что угодно, но при этом не предпринимают никаких реальных действий. Поэтому их и прокатили на Донбассе, в 50-м округе – они поддерживали одного кандидата, поддерживали другого, но в итоге оказалось, что с мнение партийных вождей никто не считается», – сказал эксперт.


Фракция ОПЗЖ покинула сессионный зал во время заседания 31 марта. Как заявил с трибуны член фракции ОПЗЖ Александр Колтунович, причиной этого стало отсутствие в повестке дня вопросов тарифной политики.

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