Позорные выборы в Молдове: Почему Майя Санду действует методами Плахотнюка

Выборы мэра в молдавском городе Бельцы, завершившиеся в минувшее воскресенье, запомнятся своими антирекордами. Накануне второго тура, назначенного первоначально на 5 декабря, суд по рекомендации Центризбиркома снял с гонки абсолютного фаворита выборов, кандидата от партии «Шор» Марину Таубер. Кандидаты от партии «Действие и солидарность» (Борис Маркоч) и Партии социалистов (Александр Нестеровский), поделившие третье место в первом туре, второй тур бойкотировали. Его переназначили на 19 декабря, и тут последовал бойкот народный: явка на выборах составила менее 10%, при этом 17,8% из тех, кто пришел к избирательным урнам, испортили бюллетени. В итоге мэром избрался независимый кандидат, экс-представитель «Нашей партии» Ренато Усатого Николай Григоришин, за которого проголосовало всего 7,1 тыс. человек.

О том, почему стала возможной такая ситуация, насколько легитимен новый глава города и что не так с молдавскими выборами, в интервью ПолитНавигатору говорит политолог Александр Кориненко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

ПолитНавигатор: Выборы мэра Бельц, кажется, побили рекорды по всем статьям: по явке, вернее, ее отсутствию, по количеству испорченных бюллетеней, по числу протестов, митингов и разбирательств в разных инстанциях. О чем говорят итоги выборов, почему стала возможной такая ситуация?

Александр Кориненко: Эти выборы, безусловно, войдут в учебники истории. Такая ситуация стала возможной из-за желания центральной власти не дать усилиться партии «Шор». Несмотря на то, что президент и ее партия декларируют борьбу с методами Плахотнюка, на самом деле они активно используют эти же самые методы. К госпоже Таубер много вопросов у молдавской юстиции и гражданских активистов, но снятие ее с предвыборной гонки в момент, когда стало понятно, что она станет примаром (мэром – прим. автора), вызвало больше вопросов к власти и Центральной избирательной комиссии, нежели к нарушениям партии «Шор».

ПолитНавигатор: Насколько легитимен избранный глава Бельц? Насколько успешно он сможет руководить городом, учитывая уровень оказанной ему поддержки?

Александр Кориненко: Меня порадовало то, что жители Бельц ответили на тот беспредел, который произошел со стороны центральных властей. Легитимность Николая Григоршина всегда будет под вопросом, так как явка была низкой, количество испорченных бюллетеней – высоким. Можно сказать, что явку «притянули за уши». Григоришин уже занимал пост примара и ничем на этом посту не отличился – жители северной столицы это не забыли и явно дали понять в первом туре, что не хотят видеть его снова на этом посту. Уверен, что без поддержки бельчан и с таким печальным успехом на выборах никаких изменений в Бельцах ждать не приходится.

ПолитНавигатор: Кто в этой ситуации получил наибольшие политические дивиденды?

Александр Кориненко: Наибольшие дивиденды в этой ситуации получила госпожа президент Майя Санду. Уверен, что между пропрезидентской партией ПДС и Григоришиным есть определенная договоренность. Марина Таубер известна как один из самых жестких критиков президента, и избрание ее на пост примара Бельц сильно бы подорвало влияние президента на севере страны. Надо отметить, что на парламентских выборах ПДС получила хороший результат в Бельцах.

Блок социалистов и коммунистов также получил определенные дивиденды, так как партия «Шор» позиционирует себя как левоцентристская, а, значит, играет на их электоральном поле. Учитывая, что социалисты и коммунисты пока не могут поднять свой рейтинг и вернуть доверие избирателей, часть электората перетекает к партии «Шор».

ПолитНавигатор: Партия «Шор» будет предпринимать попытки в будущем закрепиться в других регионах Молдовы? Им позволят это сделать?

Александр Кориненко: Для партии «Шор» хороший результат на выборах – это вопрос выживания. Многие из руководителей этого политического формирования находятся под уголовным преследованием в деле о краже миллиарда, если их позиции ослабеют, то уголовным делам могут дать реальный ход. Поэтому они будут пробовать закрепиться в районах в том числе. Как показывает опыт, им хватает двух городов – Оргеев и Тараклия, что получать результат для прохода в парламент, в дальнейшем партия будет использовать любые возможности влиять на политическую ситуацию в стране.

ПолитНавигатор: Выборы в Бельцах показали, что существуют серьезные нестыковки в избирательном законодательстве РМ. Можно ожидать какой-то реформы в этой области?

Александр Кориненко: О реформе избирательного законодательства давно говорят в Молдове, так как у нас были случаи, подобные нынешнему: например, снятие партии Ренато Усатого за пару дней до выборов, аннулирование результатов выборов генерального примара в Кишиневе. Кандидаты часто говорят, что ликвидируют пробелы в избирательном законодательстве, но, приходя к власти, с удовольствием пользуются методами своих предшественников, так как это хорошая возможность убрать неугодного соперника.

ПолитНавигатор: Напрашивается параллель с недавними выборами в Приднестровье. Молдавские СМИ резко критиковали выборы президента непризнанной республики, в частности, за то, что там не было порога явки и графы «против всех». На выборах мэра второго по величине города Молдовы мы видим все то же самое, возможно, в еще более худшем варианте. Как бы вы это прокомментировали?

Александр Кориненко: Обоим берегам Днестра стоит учиться демократии. Демократия у нас в стране молодая, и избирательные процессы пока не развиты. Хочу отметить, что политическая культура самих граждан невысокая, мы пока поддаемся на манипуляции и популизм наших политиков.

Единственное, чем мы пока можем ответить на такую ситуацию, – это отказ ходить на выборы. Это большая проблема, так как граждане выпадают из политического поля, а значит, они становятся безразличны к своему государству и уверены, что ничего не могут изменить. На заре независимости на молдавские выборы приходило более 80% граждан, сейчас, если парламентские дотягивают по явке до 50%, то это уже хорошо, и самое печальное, что на выборы не выходит молодежь. Все это приведет к тому, что мы видели в Бельцах, поскольку других законных методов ответить на беспредел властей в избирательных кампаниях у нас нет.