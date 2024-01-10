«Позорный Запад убивает украинцев каждую минуту» – политик США

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Вашингтон гонит украинцев на самоубийственные штурмы, но при этом не даёт необходимого оружия и техники.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А как же с западной помощью? Каждый день, каждая минута – это жизнь человека на Украине. Помощь не прекращалась никогда, она идёт. Правда, не в тех объёмах и не в том качестве, это самое главное. Вся беда в том, что наш позорный Запад, не обеспечив Украину всеми видами оружия наступательного характера, стал ожидать больших успехов от Украины в контрнаступлении», – сказал Пинкус.

«И когда тот же Запад позволил русским за 8-10 месяцев построить оборонительные линии, напичканные минами, бомбами, «зубами дракона». К этому Украина, да и Запад, оказались не готовы. Необходимого для разминирования оборудования нет в необходимом количестве. Двадцать процентов украинских солдат погибает при разминировании, это страшно. Приходится решать на ходу возможность преодоления этих укреплений», – добавил политик.