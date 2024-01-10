«Позорный Запад убивает украинцев каждую минуту» – политик США

Вадим Москаленко.  
10.01.2024 20:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, США, Украина


Вашингтон гонит украинцев на самоубийственные штурмы, но при этом не даёт необходимого оружия и техники.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон гонит украинцев на самоубийственные штурмы, но при этом не даёт необходимого оружия и...

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«А как же с западной помощью? Каждый день, каждая минута – это жизнь человека на Украине.

Помощь не прекращалась никогда, она идёт. Правда, не в тех объёмах и не в том качестве, это самое главное.

Вся беда в том, что наш позорный Запад, не обеспечив Украину всеми видами оружия наступательного характера, стал ожидать больших успехов от Украины в контрнаступлении», – сказал Пинкус.

«И когда тот же Запад позволил русским за 8-10 месяцев построить оборонительные линии, напичканные минами, бомбами, «зубами дракона». К этому Украина, да и Запад, оказались не готовы.

Необходимого для разминирования оборудования нет в необходимом количестве. Двадцать процентов украинских солдат погибает при разминировании, это страшно. Приходится решать на ходу возможность преодоления этих укреплений», – добавил политик.

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